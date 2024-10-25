Что известно о ситуации в Курской области на 25 октября

Что известно о ситуации в Курской области на 25 октябряПутин обвинил Киев в попытке повлиять на выборы в США через «провокацию» со вторжением в регион
В Курской области больше 80 дней длится противостояние Вооруженных сил (ВС) России и украинской армии, которая пересекла российскую границу и вторглась в регион 6 августа. Боевые действия в основном сосредоточены в приграничном Украине Суджанском районе, следует из сводки Минобороны РФ. При этом противник продолжает атаковать и другие населенные пункты. Накануне на территории Рыльского района украинский FPV-дрон атаковал автомобиль мирного жителя, сообщал губернатор Алексей Смирнов. В результате мужчина погиб на месте, у него осталось трое несовершеннолетних детей.
«Ведомости» собрали все, что известно о ситуации в приграничье на 25 октября.
Сводка Минобороны
Согласно сводке Минобороны России, в минувшие сутки подразделения российской группировки войск «Север» продолжили наступление, начатое еще в первой половине сентября, в районах населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин, Новоивановка и Плехово (Суджанский район).
Утверждается, что ВС РФ отразили пять контратак противника в направлении Александрии, Новоивановки и Плехово (Суджанский район). Кроме того, предотвращена попытка вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться через российскую границу в направлении поселка Новый Путь в Глушковском районе.
Авиацией и огнем артиллерии нанесено поражение противнику в районах 21 населенного пункта РФ. В основном это села, поселки, хутора и деревни в Суджанском районе, упоминаются также отдельные точки в Рыльском, Курчатовском, Глушковском районах. ВС РФ продолжают наносить удары по местам сосредоточения ВСУ в Сумской области Украины. Речь о населенных пунктах Басовка, Великая Писаревка, Журавка, Мирополье, Павловка, Шалыгино.
В результате за сутки украинские войска лишись более 300 военнослужащих, четыре человека сдались в плен, заявляет Минобороны РФ. По данным сводки, всего за три неполных месяца боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли 26 550 военных. О потерях российской армии Минобороны не сообщало.
Помощь мирным жителям
По данным регионального оперштаба на вечер 24 октября, российские военные эвакуировали семь мирных жителей из Кореневского и Суджанского районов. Среди них – один ребенок. Сейчас люди в безопасности, им оказывается необходимая помощь, заверил оперштаб.
Правительство Курской области также сообщило, что Сбербанк самостоятельно продлит беспроцентную отсрочку по всем обязательствам клиентов с приграничных территорий еще на четыре месяца. Об этом клиентам придет SMS или push-уведомление. Заявление о продлении отсрочки подавать в банк не нужно. Отсрочка платежей изначально должна была действовать три месяца, начиная с августа. Она распространяется на потребительские и ипотечные кредиты и предполагает, что проценты не будут начисляться пострадавшим клиентам банка из приграничных населенных пунктов. Решение также касается клиентов малого и среднего бизнеса.
Путин о «провокации» в Курской области
На пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани 24 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что украинские власти решились на вторжение ВСУ в Курскую область, поскольку таким образом хотят повлиять на выборы президента в США, которые назначены на 5 ноября.
«Я считаю, что их провокация на Курском направлении связана с попытками вмешательства во внутриполитическую ситуацию и выборный процесс в Соединенных Штатах», – сказал Путин.
Киев, полагает президент, хочет во что бы то ни стало, даже ценой жизни своих военных, показать действующей администрации США и ее избирателям, что вложения в Украину были не напрасными.
Президент также сообщил, что ВС РФ заблокировали около 2000 украинских бойцов в Курской области. По его словам, ВСУ утратили стабильное управление войсками на этой территории, и их военнослужащие даже не понимают, что попали в окружение. ВС РФ приступили к ликвидации этой группировки, добавил Путин.
25 октября главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский в своем Telegram-канале написал, что заявление об окружении украинских войск в Курской области не соответствует действительности.