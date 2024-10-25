Что известно о ситуации в Курской области на 25 октября

Правительство Курской области также сообщило, что Сбербанк самостоятельно продлит беспроцентную отсрочку по всем обязательствам клиентов с приграничных территорий еще на четыре месяца. Об этом клиентам придет SMS или push-уведомление. Заявление о продлении отсрочки подавать в банк не нужно. Отсрочка платежей изначально должна была действовать три месяца, начиная с августа. Она распространяется на потребительские и ипотечные кредиты и предполагает, что проценты не будут начисляться пострадавшим клиентам банка из приграничных населенных пунктов. Решение также касается клиентов малого и среднего бизнеса.