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Сбербанк продлит беспроцентную отсрочку клиентам с приграничных территорий

Ведомости

Сбербанк самостоятельно продлит беспроцентную отсрочку по всем обязательствам клиентов с приграничных территорий еще на четыре месяца, сообщило правительство Курской области в своем Telegram-канале.

«Об этом клиентам придет SMS или push-уведомление. Заявление о продлении отсрочки подавать в банк не нужно», – пояснили в правительстве региона.

12 августа президент РФ Владимир Путин поддержал распространение моратория на выплату ипотеки и кредитов на районы Белгородской и Курской областей, пострадавшие в результате атак со стороны Украины. В тот же день к инициативе присоединился ВТБ.

О том, что Сбербанк поддержит инициативу по введению моратория на выплаты по кредитам для клиентов из приграничных районов, пресс-служба банка сообщила 13 августа. Отсрочка платежей изначально должна была действовать три месяца. Она распространяется на потребительские и ипотечные кредиты и предполагает, что проценты не будут начисляться пострадавшим клиентам банка из приграничных населенных пунктов. Решение также касается клиентов малого и среднего бизнеса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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