Сбербанк продлит беспроцентную отсрочку клиентам с приграничных территорий

О том, что Сбербанк поддержит инициативу по введению моратория на выплаты по кредитам для клиентов из приграничных районов, пресс-служба банка сообщила 13 августа. Отсрочка платежей изначально должна была действовать три месяца. Она распространяется на потребительские и ипотечные кредиты и предполагает, что проценты не будут начисляться пострадавшим клиентам банка из приграничных населенных пунктов. Решение также касается клиентов малого и среднего бизнеса.