Сбербанк продлит беспроцентную отсрочку клиентам с приграничных территорий
«Об этом клиентам придет SMS или push-уведомление. Заявление о продлении отсрочки подавать в банк не нужно», – пояснили в правительстве региона.
12 августа президент РФ Владимир Путин поддержал распространение моратория на выплату ипотеки и кредитов на районы Белгородской и Курской областей, пострадавшие в результате атак со стороны Украины. В тот же день к инициативе присоединился ВТБ.
О том, что Сбербанк поддержит инициативу по введению моратория на выплаты по кредитам для клиентов из приграничных районов, пресс-служба банка сообщила 13 августа. Отсрочка платежей изначально должна была действовать три месяца. Она распространяется на потребительские и ипотечные кредиты и предполагает, что проценты не будут начисляться пострадавшим клиентам банка из приграничных населенных пунктов. Решение также касается клиентов малого и среднего бизнеса.