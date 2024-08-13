Сбербанк поддержал кредитный мораторий для клиентов из Курской области

«Сбер распространяет отсрочку платежей по потребительским и ипотечным кредитам на три месяца без начисления процентов для всех пострадавших клиентов банка из приграничных населенных пунктов, ранее данная мера была применена для клиентов из Курской области», – говорится в сообщении.