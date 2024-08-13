Сбербанк поддержал кредитный мораторий для клиентов из Курской области
Сбербанк поддержит инициативу по введению моратория на выплаты по кредитам для клиентов из приграничной Курской области, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе банка.
«Сбер распространяет отсрочку платежей по потребительским и ипотечным кредитам на три месяца без начисления процентов для всех пострадавших клиентов банка из приграничных населенных пунктов, ранее данная мера была применена для клиентов из Курской области», – говорится в сообщении.
Решение также касается клиентов малого и среднего бизнеса.
12 августа президент РФ Владимир Путин поддержал распространение моратория на выплату ипотеки и кредитов на пострадавшие районы Белгородской и Курской областей. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров отметил, что банки уже начали работу, касающуюся введения моратория на выплату ипотеки и потребительских кредитов жителями Курской области.