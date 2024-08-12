ВТБ поддержит кредитный мораторий для пострадавших от атак ВСУ областей

12 августа президент РФ Владимир Путин поддержал распространение моратория на выплату ипотеки и кредитов на пострадавшие районы Белгородской и Курской областей. Также первый вице-премьер РФ Денис Мантуров отметил, что банки уже начали работу, касающуюся введения моратория на выплату ипотеки и потребительских кредитов жителями Курской области.