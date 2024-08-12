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ВТБ поддержит кредитный мораторий для пострадавших от атак ВСУ областей

Ведомости

Банк ВТБ поддержит инициативу по введению моратория на выплаты по кредитам для жителей Курской и Белгородской областей, пострадавших в результате атак ВСУ, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Как отметили в банке, отсрочку своим клиентам по погашению кредитов предоставят после официальных разъяснений регулятора, однако, обращения и запросы принимаются и обрабатываются уже сейчас.

«Кредитная задолженность клиентов с инвалидностью первой группы и погибших клиентов будет списана», – добавили в пресс-службе.

12 августа президент РФ Владимир Путин поддержал распространение моратория на выплату ипотеки и кредитов на пострадавшие районы Белгородской и Курской областей. Также первый вице-премьер РФ Денис Мантуров отметил, что банки уже начали работу, касающуюся введения моратория на выплату ипотеки и потребительских кредитов жителями Курской области.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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