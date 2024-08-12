ВТБ поддержит кредитный мораторий для пострадавших от атак ВСУ областей
Банк ВТБ поддержит инициативу по введению моратория на выплаты по кредитам для жителей Курской и Белгородской областей, пострадавших в результате атак ВСУ, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Как отметили в банке, отсрочку своим клиентам по погашению кредитов предоставят после официальных разъяснений регулятора, однако, обращения и запросы принимаются и обрабатываются уже сейчас.
«Кредитная задолженность клиентов с инвалидностью первой группы и погибших клиентов будет списана», – добавили в пресс-службе.
12 августа президент РФ Владимир Путин поддержал распространение моратория на выплату ипотеки и кредитов на пострадавшие районы Белгородской и Курской областей. Также первый вице-премьер РФ Денис Мантуров отметил, что банки уже начали работу, касающуюся введения моратория на выплату ипотеки и потребительских кредитов жителями Курской области.