Путин: ВСУ в Курской области потеряли стабильное управление войсками
Вооруженные силы Украины (ВСУ) утратили стабильное управление войсками в Курской области, и 2000 их военнослужащих даже не понимают, что попали в окружение. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью с ведущей ток-шоу «60 минут» Ольгой Скабеевой.
«Те, которые находятся в окружении, они даже не очень понимают, что они в окружении. Потому что, судя по той информации, которой мы располагаем, такое стабильное управление войсками потеряно», – сказал Путин.
24 октября Путин во время пресс-конференции по итогам саммита БРИКС сообщил, что военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России окружили около 2000 бойцов ВСУ в Курской области и приступили к ликвидации этой группировки. По его словам, противником предпринимаются попытки разблокировать эту группировку извне, как и прорваться изнутри, но безрезультатно.
ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа, где уже больше 80 дней ведут бои с российскими войсками. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО). В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью «Аргументам и фактам» от 14 октября рассказала, что из Курской области эвакуировались 112 337 человек.