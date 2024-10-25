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Путин: ВСУ в Курской области потеряли стабильное управление войсками

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) утратили стабильное управление войсками в Курской области, и 2000 их военнослужащих даже не понимают, что попали в окружение. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью с ведущей ток-шоу «60 минут» Ольгой Скабеевой.

«Те, которые находятся в окружении, они даже не очень понимают, что они в окружении. Потому что, судя по той информации, которой мы располагаем, такое стабильное управление войсками потеряно», – сказал Путин.

24 октября Путин во время пресс-конференции по итогам саммита БРИКС сообщил, что военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России окружили около 2000 бойцов ВСУ в Курской области и приступили к ликвидации этой группировки. По его словам, противником предпринимаются попытки разблокировать эту группировку извне, как и прорваться изнутри, но безрезультатно.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа, где уже больше 80 дней ведут бои с российскими войсками. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО). В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью «Аргументам и фактам» от 14 октября рассказала, что из Курской области эвакуировались 112 337 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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