Путин: военнослужащие РФ окружили около 2000 бойцов ВСУ в Курской области
Военнослужащие Вооруженных сил России блокировали и окружили около 2000 бойцов ВСУ в Курской области, сообщил президент Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.
«Часть подразделений украинской армии, вторгшихся в Курскую область, блокирована, окружена – это примерно 2000 человек. Предпринимаются попытки разблокировать эту группировку извне, прорваться изнутри. Пока безуспешно», – сказал он.
Президент добавил, что ВС РФ приступили к ликвидации этой группировки. По его словам, российские подразделения уверенно продвигаются на всей линии боевого соприкосновения в зоне проведения спецоперации.
Бои в Курской области продолжаются 80 дней. Согласно сводке Минобороны РФ, за прошедшие сутки боевые действия сосредоточились в основном в Суджанском районе. Подразделения российской группировки войск «Север» продолжают начатое больше месяц назад наступление, противник пытается контратаковать.