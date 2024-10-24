Бои в Курской области продолжаются 80 дней: что известно

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении более 1 млрд руб. для предоставления субсидий бизнесу в Курской, Белгородской и Брянской областях. Юридические лица и ИП, которые были вынуждены приостановить деятельность по независящим от них причинам, теперь смогут оформить ежемесячную субсидию на частичную компенсацию расходов на оплату труда работников за время простоя – с августа по декабрь 2024 г. Для этого им нужно обратиться с заявлением в службу занятости.