Бои в Курской области продолжаются 80 дней: что известно

Бои в Курской области продолжаются 80 дней: что известноЗа это время потери ВСУ превысили 26 000 человек, утверждает Минобороны
В Курской области 80-й день продолжается борьба Вооруженных сил (ВС) России и украинской армии, которая нарушила российскую границу и вторглась в регион 6 августа. Согласно сводке Минобороны РФ, за прошедшие сутки боевые действия сосредоточились в основном в Суджанском районе. Подразделения российской группировки войск «Север» продолжают начатое больше месяц назад наступление, противник пытается контратаковать. На момент публикации 24 октября в регионе шесть раз звучал сигнал ракетной опасности и угрозы атаки БПЛА. По словам курского губернатора Алексея Смирнова, сбиты по четыре украинских ракеты и беспилотника.
Сводка Минобороны
Бойцы «Севера» уже больше месяца продолжают вести наступление. За последние сутки они нанесли поражение вооруженным силам Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин, Новоивановка, Плехово и Свердликово (Суджанский район). Утверждается, что ВС РФ били по механизированным подразделениям и территориальной обороны ВСУ, десантно-штурмовым, танковой бригадам, морской пехоте.
Авиацией и огнем артиллерии нанесено поражение ВСУ в районах еще 15 населенных пунктов. В основном это села, поселки, хутора и деревни в Суджанском районе. Упоминаются также несколько населенных пунктов Железногорского, Курчатовского, Глушковского района. ВС РФ продолжают наносить удары по местам сосредоточения ВСУ в Сумской области Украины, откуда те периодически перебрасываются в Курскую область.
По данным Минобороны РФ, противник за минувшие сутки контратаковал в направлении населенных пунктов Нижний Клин, Новоивановка и Плехово, но был отброшен. Утверждается, что сорваны еще три попытки контратак ВСУ в направлении Дарьино, Зеленого Шляха (Суджанский район) и Любимовки (Большесолдатский район).
За сутки украинская армия лишилась до 280 военных, говорится в сводке. В Минобороны РФ утверждают, что всего за три неполных месяца боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли 26 222 человека, 176 танков, 995 боевых бронированных машин, девять установок реактивных систем залпового огня HIMARS, 226 артиллерийских орудий и т.д. О потерях российской армии официальных сведений от ведомства нет.
Помощь бизнесу
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении более 1 млрд руб. для предоставления субсидий бизнесу в Курской, Белгородской и Брянской областях. Юридические лица и ИП, которые были вынуждены приостановить деятельность по независящим от них причинам, теперь смогут оформить ежемесячную субсидию на частичную компенсацию расходов на оплату труда работников за время простоя – с августа по декабрь 2024 г. Для этого им нужно обратиться с заявлением в службу занятости.
Правительство Курской области сегодня также сообщило, что в регионе по поручению губернатора создана рабочая группа по поддержке пострадавших предприятий. В нее вошли руководители более 20 промышленных и сельскохозяйственных компаний, представители профильных министерств и ведомств. Предварительный размер ущерба в АПК превысил 100 млрд руб., в промышленном комплексе и МСП – 17 млрд руб., рассказал замгубернатора Сергей Стародубцев.
«У правительства Курской области в приоритете проработать механизмы поддержки для восстановления производственных мощностей и создать условия для дальнейшего развития. При этом важно быть в прямом контакте с бизнесом. Это еще одна площадка для конструктивного прямого диалога», – пояснил чиновник.
На первой встрече участники рабочей группы обсудили компенсацию затрат работодателям из-за простоя, налоговые отсрочки и кадровые сложности.
Чиновники уходят в оборону
Добровольческое формирование территориальной обороны региона «Барс-Курск» в своем Telegram-канале сообщило о пополнении в рядах. В отряд вступил замгубернатора Курской области Константин Поляков. Он пояснил, что не мог остаться в стороне, пока противник находится на Курской земле, и призвал всех курян последовать его примеру.
«На это заявление уже откликнулись несколько десятков егерей и охотников, которые также решили вступить в отряд, чтобы защищать свою землю», – говорится в канале «Барс-Курск».
Ранее в октябре в ряды этого отряда также вступил Владимир Жилинков, который возглавлял Советский район региона.
В Минобороны РФ 24 октября сообщили, что личный состав добровольческого формирования приступил к выполнению задач в Курской области. Отряд должен охранять и оборонять объекты жизнеобеспечения и социально значимые объекты инфраструктуры, бороться с беспилотниками и диверсионно-разведывательными группами противника, а также помогать эвакуировать гражданское население.