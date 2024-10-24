Путин: провокация в Курской области – это попытка Киева вмешаться в выборы в США

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью «Аргументам и фактам» от 14 октября рассказала, что из Курской области эвакуировались 112 337 человек. В Минобороны России утверждают, что всего за три неполных месяца боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли 26 222 военнослужащих. О потерях российской армии официальных сведений от ведомства нет.