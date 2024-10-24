Путин: провокация в Курской области – это попытка Киева вмешаться в выборы в США
Украинские власти решились на вторжение в Курскую область, поскольку таким образом хотят повлиять на выборы президента в США. Это следует из заявления главы российского государства Владимира Путина на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани.
«Я считаю, что их провокация на Курском направлении связана с попытками вмешательства во внутриполитическую ситуацию и выборный процесс в Соединенных Штатах», – сказал Путин.
По его мнению, украинские власти хотят во чтобы то ни стало, даже ценой жизни своих военных, показать действующей администрации США и ее избирателям, что вложения в Украину были не напрасными.
«На них работают, а не на интересы украинского народа», – заявил президент.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область 6 августа, где уже 80 дней ведут бои с российскими войсками. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО). В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.
27 августа главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский заявил, что Украина атакой на Курскую область хотела отвлечь Вооруженные силы России от двух направлений: Покровского и Красноармейского. В сентябре президент Украины Владимир Зеленский сказал, что эта цель была практически достигнута, и якобы продвижение ВС РФ на другом фронте замедлилось.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью «Аргументам и фактам» от 14 октября рассказала, что из Курской области эвакуировались 112 337 человек. В Минобороны России утверждают, что всего за три неполных месяца боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли 26 222 военнослужащих. О потерях российской армии официальных сведений от ведомства нет.