Бои в Курской области продолжаются 70 дней: что известно

Бои в Курской области продолжаются 70 дней: что известноЗа это время ВСУ насильно вывезли более 1000 жителей региона, заявила Москалькова
Бои с вооруженными силами Украины (ВСУ) на территории Курской области идут уже 70 дней. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова со ссылкой на данные МЧС России сообщила, что из региона эвакуировались более 112 000 человек, а судьба свыше 1000 курян до сих пор неизвестна. В то же время больше месяца Минобороны России в своих ежедневных сводках «об отражении попытки вторжения ВСУ на территорию РФ» сообщает о наступательных действиях российской группировки войск «Север». Они ведутся в основном в районах населенных пунктов Дарьино, Николаево-Дарьино, Толстый Луг и Плехово (Суджанский район), Новый Путь (Глушковский район), Любимовка (Кореневский район). Число потерь ВСУ на Курском направлении, по данным Минобороны РФ, приблизилось к 23 000 военных с момента вторжения в начале августа.
Сводка Минобороны
Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий. В течение последнего месяца в основном в ежедневных сводках сообщается о наступлении ВС РФ в районах населенных пунктов Любимовка (Кореневский район), Дарьино, Николаево-Дарьино, Толстый Луг и Плехово (Суджанский район), Новый Путь (Глушковский район). Сегодня Минобороны РФ также заявило о наступлении вблизи села Малая Локня в Суджанском районе. Утверждается, что ВС РФ нанесли на этих направлениях огневое поражение механизированным подразделениям ВСУ, танковой и десантно-штурмовым бригадам, бригаде нацгвардии и территориальной обороны противника.
За прошедшие сутки бойцы «Севера» отразили пять контратак украинских войск в направлении населенных пунктов Любимовка, Ольговка, Толстый Луг. Согласно сводке, авиацией и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах еще 14 населенных пунктов. В основном это села, поселки, хутора и деревни в Суджанском районе, а также Глушковском и Кореневском районах.
Российские войска также продолжают наносить удары по районам сосредоточения ВСУ в Сумской области Украины, откуда те часто перебрасываются в Курскую область. В результате за сутки потери ВСУ составили более 300 человек, восемь боевых бронированных машин, три артиллерийских орудия, два миномета и 11 автомобилей. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 22 950 военнослужащих, говорится в сводке Минобороны РФ. О потерях в российской армии официально не сообщалось.
О судьбе эвакуированных и пропавших курян
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью «Аргументам и фактам» рассказала о данных МЧС России, согласно которым из Курской области были эвакуированы 112 337 человек. Еще около 40 000 жителей отказались эвакуироваться либо уже вернулись в места постоянного проживания.
Более 100 000 курян разместились самостоятельно у родственников и знакомых. Остальных поместили в пункты временного размещения (ПВР), лечебные и социальные учреждения, детские лагеря в России. Базовыми вещами - спальным местом, постельным бельем, бесплатным питанием - все обеспечены, заверила омбудсмен. Все дети получили возможность учиться в школе или пойти в детский сад, добавила она.
По словам Москальковой, ВСУ насильно вывезли более 1000 жителей Курской области. О судьбе этих людей ничего не известно, сейчас родственники пытаются их найти. Омбудсмен также анонсировала встречу с уполномоченным по правам человека Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцем. На переговорах тема похищенных курян будет обсуждаться в первую очередь, уточнила Москалькова.