Бои с вооруженными силами Украины (ВСУ) на территории Курской области идут уже 70 дней. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова со ссылкой на данные МЧС России сообщила, что из региона эвакуировались более 112 000 человек, а судьба свыше 1000 курян до сих пор неизвестна. В то же время больше месяца Минобороны России в своих ежедневных сводках «об отражении попытки вторжения ВСУ на территорию РФ» сообщает о наступательных действиях российской группировки войск «Север». Они ведутся в основном в районах населенных пунктов Дарьино, Николаево-Дарьино, Толстый Луг и Плехово (Суджанский район), Новый Путь (Глушковский район), Любимовка (Кореневский район). Число потерь ВСУ на Курском направлении, по данным Минобороны РФ, приблизилось к 23 000 военных с момента вторжения в начале августа.