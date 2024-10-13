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В Курской области обвинили ВСУ в вывозе сельхозтехники на Украину

Ведомости

Украинские военные вывезли сельскохозяйственную технику из Кореневского района Курской области, а часть машин сожгли, сообщила ТАСС глава района Марина Дегтярева.

«Район полностью разграблен. Сельхозтехника вся вывезена на Украину. Где были вэсэушники, там вся техника вывезена», – сказала она.

По ее данным, ту технику, которую противник не успел вывезти на украинскую территорию, сожгли. Дегтярева добавила, что знает о случаях расстрелов мирных граждан при эвакуации из населенных пунктов и «множестве других преступлений ВСУ» в районе, пишет агентство.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область 6 августа, где с тех пор ведут бои с российскими войсками. В регионе действуют режим контртеррористической операции и режим ЧС федерального характера. В ежедневных сводках Минобороны РФ наиболее часто упоминаются населенные пункты Суджанского, Большесолдатского, Кореневского и Глушковского районов.

11 октября российские военнослужащие освободили 56 жителей приграничья Курской области. В частности, по данным правительства региона, в Кореневском районе были спасены 43 человека. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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