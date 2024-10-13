В Курской области обвинили ВСУ в вывозе сельхозтехники на Украину
Украинские военные вывезли сельскохозяйственную технику из Кореневского района Курской области, а часть машин сожгли, сообщила ТАСС глава района Марина Дегтярева.
«Район полностью разграблен. Сельхозтехника вся вывезена на Украину. Где были вэсэушники, там вся техника вывезена», – сказала она.
По ее данным, ту технику, которую противник не успел вывезти на украинскую территорию, сожгли. Дегтярева добавила, что знает о случаях расстрелов мирных граждан при эвакуации из населенных пунктов и «множестве других преступлений ВСУ» в районе, пишет агентство.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область 6 августа, где с тех пор ведут бои с российскими войсками. В регионе действуют режим контртеррористической операции и режим ЧС федерального характера. В ежедневных сводках Минобороны РФ наиболее часто упоминаются населенные пункты Суджанского, Большесолдатского, Кореневского и Глушковского районов.
11 октября российские военнослужащие освободили 56 жителей приграничья Курской области. В частности, по данным правительства региона, в Кореневском районе были спасены 43 человека.