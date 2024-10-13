В Курской области обвинили ВСУ в вывозе сельхозтехники на Украину

По ее данным, ту технику, которую противник не успел вывезти на украинскую территорию, сожгли. Дегтярева добавила, что знает о случаях расстрелов мирных граждан при эвакуации из населенных пунктов и «множестве других преступлений ВСУ» в районе, пишет агентство.