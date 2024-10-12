Военные возводят понтонные мосты для переправки жителей Курской области
Российские военнослужащие возводят понтонные мосты для обеспечения войск и переправки жителей Курской области, сообщил на видео Минобороны понтонер с позывным Белый. Об этом пишет ТАСС.
Работами занимаются военнослужащие инженерного подразделения группировки войск «Север». По словам Белого, с помощью сооружений российским войскам переправляются боеприпасы, техника и поддержка, а благодаря мостам противник не может продвигаться дальше.
«Через наши мосты также переправляются мирные жители. Были отдельные мосты на всех направлениях именно для мирных жителей, помогали в основном им. Чтобы они переправились на нашу сторону, подальше от опасности и от противника», – сказал понтонер.
Перед установкой моста проводится разведка местности на наличие минных заграждений, измеряется крутизна и проходимость берегов, сообщил также командир инженерно-саперного взвода с позывным Кузбасс.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область 6 августа, где с тех пор ведут бои с российскими войсками. В регионе действуют режим контртеррористической операции и режим ЧС федерального характера. Правительство региона 11 октября сообщило, что в течение дня российские военнослужащие освободили 56 жителей приграничья. По данным на конец сентября, с начала августа в органы МВД Курской области поступило более 770 заявлений от граждан, которые утратили связь с родственниками и близкими. В ходе освобождения Кореневского района удалось найти свыше 260 человек, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.