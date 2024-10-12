Военные возводят понтонные мосты для переправки жителей Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область 6 августа, где с тех пор ведут бои с российскими войсками. В регионе действуют режим контртеррористической операции и режим ЧС федерального характера. Правительство региона 11 октября сообщило, что в течение дня российские военнослужащие освободили 56 жителей приграничья. По данным на конец сентября, с начала августа в органы МВД Курской области поступило более 770 заявлений от граждан, которые утратили связь с родственниками и близкими. В ходе освобождения Кореневского района удалось найти свыше 260 человек, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.