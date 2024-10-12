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Военные возводят понтонные мосты для переправки жителей Курской области

Ведомости

Российские военнослужащие возводят понтонные мосты для обеспечения войск и переправки жителей Курской области, сообщил на видео Минобороны понтонер с позывным Белый. Об этом пишет ТАСС.

Работами занимаются военнослужащие инженерного подразделения группировки войск «Север». По словам Белого, с помощью сооружений российским войскам переправляются боеприпасы, техника и поддержка, а благодаря мостам противник не может продвигаться дальше.

«Через наши мосты также переправляются мирные жители. Были отдельные мосты на всех направлениях именно для мирных жителей, помогали в основном им. Чтобы они переправились на нашу сторону, подальше от опасности и от противника», – сказал понтонер.

Перед установкой моста проводится разведка местности на наличие минных заграждений, измеряется крутизна и проходимость берегов, сообщил также командир инженерно-саперного взвода с позывным Кузбасс. 

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область 6 августа, где с тех пор ведут бои с российскими войсками. В регионе действуют режим контртеррористической операции и режим ЧС федерального характера. Правительство региона 11 октября сообщило, что в течение дня российские военнослужащие освободили 56 жителей приграничья. По данным на конец сентября, с начала августа в органы МВД Курской области поступило более 770 заявлений от граждан, которые утратили связь с родственниками и близкими. В ходе освобождения Кореневского района удалось найти свыше 260 человек, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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