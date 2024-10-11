Что известно о ситуации в Курской области на 11 октября

По данным Минобороны, за сутки украинские силы потеряли более 300 человек и 13 единиц бронетехники, в том числе пять танков, три боевые машины пехоты и пять боевых бронированных машин. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен. Всего за время боевых действий на Курском направлении потери ВСУ составили около 21 900 человек. Операция ВС РФ в регионе продолжается.