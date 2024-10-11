Что известно о ситуации в Курской области на 11 октябряВС РФ отразили пять атак ВСУ в направлении Любимовки, Малой Локни, Новой Сорочины и Кремяного
Бои в Курской области продолжаются 67-й день. Группировка войск «Север» продолжает наступление на направлении, российские военнослужащие отражают атаки вооруженных сил Украины (ВСУ). Правительство выделило дополнительные средства на ПЦР-тесты и медицинское оборудование для пунктов временного размещения в Курской области.
«Ведомости» собрали все, что известно о ситуации в Курской области на 11 октября.
Сводка от Минобороны
Во время наступления подразделения «Севера» нанесли поражение частям механизированных, танковой, десантно-штурмовых бригад, а также бригад нацгвардии и территориальной обороны в районах населенных пунктов Дарьино, Любимовка, Толстый Луг, Новый Путь и Плехово. За прошедшие сутки российские силы отразили пять атак, в результате чего ВСУ потеряли боевую машину пехоты, бронированную машину и автомобиль.
С помощью авиации и артиллерии ВС РФ нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ряда бригад ВСУ в районах населенных пунктов Бондаревка, Гончаровка, Дарьино, Зазулевка, Куриловка, Леонидово, Любимовка, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Николаево-Дарьино, Новый Путь, Нижний Клин и др. Российские военнослужащие также нанесли удары по районам сосредоточения ВСУ и резервам бригад вблизи населенных пунктов Сумской области Украины: Белополья, Диброва, Катериновки, Макеевки, Мирлоги, Мирополья, Павловки, Степановки, Речки и др.
По данным Минобороны, за сутки украинские силы потеряли более 300 человек и 13 единиц бронетехники, в том числе пять танков, три боевые машины пехоты и пять боевых бронированных машин. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен. Всего за время боевых действий на Курском направлении потери ВСУ составили около 21 900 человек. Операция ВС РФ в регионе продолжается.
Помощь региону
Правительство России выделило дополнительные средства на закупку медицинских изделий и оборудования для пунктов временного размещения в Курской области, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее распоряжение председателя правительства Михаила Мишустина. Средства выделят из резервного фонда кабмина.
Согласно документу, планируется закупить 45 000 тест-систем для диагностики гриппа и COVID-19, а также 188 ультрафиолетовых бактерицидных рециркуляторов для обеззараживания воздуха. Кабмин поручил Минздраву заключить необходимые соглашения и проконтролировать расходование средств.
Жители Курской области продолжают делать все возможное, чтобы обеспечить поддержку ВС РФ, заявил губернатор Курской области Алексей Смирнов. Он передал пограничникам дополнительную помощь, в том числе два бронеавтомобиля. «Благодарю воинов-пограничников за самоотверженную службу и неоценимый вклад в нашу общую безопасность», – написал глава региона в своем Telegram-канале.
Что пишут иностранные СМИ
Западные дипломаты почувствовали, что президент Украины Владимир Зеленский стал более открытым к переговорам с Россией на фоне ослабления позиций Киева в зоне боевых действий, пишет The Washington Post.
Последний год Зеленский настаивал на прекращении огня на условиях Украины, но на фоне продвижения России, в частности, на востоке ДНР его позиции ослабли, говорится в публикации. Вторжение ВСУ в Курскую область также не принесло Киеву ожидаемых результатов: в сентябре он даже сообщил, что Москва будет приглашена на следующий саммит мира, отмечает издание.
При этом Зеленский после переговоров с главой Франции Эммануэлем Макроном заявил, что Украина не обсуждает с западными партнерами возможное прекращение огня. Так он прокомментировал публикации СМИ на эту тему.