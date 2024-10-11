WP: Зеленский стал более открытым для переговоров с Россией

Последний год Зеленский настаивал на прекращении огня на условиях Украины, но на фоне продвижения России, в частности, на востоке ДНР его позиции ослабли. Вторжение ВСУ в Курскую область также не принесло Киеву ожидаемых результатов. В сентябре он даже сообщил, что Москва будет приглашена на следующий саммит мира, отмечает издание.