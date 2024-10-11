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WP: Зеленский стал более открытым для переговоров с Россией

Позиции Киева ослабли на фоне продвижения ВС РФ в ДНР
Ведомости

Западные дипломаты почувствовали, что президент Украины Владимир Зеленский стал более открытым к переговорам с Россией на фоне ослабления его позиций в зоне боевых действий. Об этом пишет The Washington Post (WP).

Последний год Зеленский настаивал на прекращении огня на условиях Украины, но на фоне продвижения России, в частности, на востоке ДНР его позиции ослабли. Вторжение ВСУ в Курскую область также не принесло Киеву ожидаемых результатов. В сентябре он даже сообщил, что Москва будет приглашена на следующий саммит мира, отмечает издание.

С 9 октября Зеленский начал свое турне по Европе. 10 октября он встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также с британским премьером Киром Стармером и новым генсеком НАТО Марком Рютте, чтобы представить так называемый «план победы». По итогам встречи Рютте подтвердил приверженность поддержки Украины, но никаких подробностей об инициативе Зеленского не привел.

10 октября газета Corriere della Sera сообщила, что Зеленский готов к прекращению огня без признания новых границ при условии, что европейские власти гарантируют ускоренное вступление страны в ЕС. По данным издания, речь также идет о гарантиях безопасности со стороны США по аналогии с теми, которые Вашингтон когда-то предоставил Японии, Южной Корее и Филиппинам.

В Кремле заявили, что не получали каких-либо сигналов от Киева. В офисе Зеленского позже подчеркнули, что информация о готовности Киева прекратить огонь в обмен на гарантии от ЕС и США, не соответствует действительности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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