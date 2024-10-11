WP: Зеленский стал более открытым для переговоров с Россией

WP: Зеленский стал более открытым для переговоров с РоссиейПозиции Киева ослабли на фоне продвижения ВС РФ в ДНР
Западные дипломаты почувствовали, что президент Украины Владимир Зеленский стал более открытым к переговорам с Россией на фоне ослабления его позиций в зоне боевых действий. Об этом пишет The Washington Post (WP).
Последний год Зеленский настаивал на прекращении огня на условиях Украины, но на фоне продвижения России, в частности, на востоке ДНР его позиции ослабли. Вторжение ВСУ в Курскую область также не принесло Киеву ожидаемых результатов. В сентябре он даже сообщил, что Москва будет приглашена на следующий саммит мира, отмечает издание.
С 9 октября Зеленский начал свое турне по Европе. 10 октября он встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также с британским премьером Киром Стармером и новым генсеком НАТО Марком Рютте, чтобы представить так называемый «план победы». По итогам встречи Рютте подтвердил приверженность поддержки Украины, но никаких подробностей об инициативе Зеленского не привел.
10 октября газета Corriere della Sera сообщила, что Зеленский готов к прекращению огня без признания новых границ при условии, что европейские власти гарантируют ускоренное вступление страны в ЕС. По данным издания, речь также идет о гарантиях безопасности со стороны США по аналогии с теми, которые Вашингтон когда-то предоставил Японии, Южной Корее и Филиппинам.
В Кремле заявили, что не получали каких-либо сигналов от Киева. В офисе Зеленского позже подчеркнули, что информация о готовности Киева прекратить огонь в обмен на гарантии от ЕС и США, не соответствует действительности.