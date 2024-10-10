Кремль не получал сигналов от Киева о готовности прекратить огонь

Кремль не получал сигналов от Киева о готовности прекратить огоньРанее СМИ писали, что Украина может пойти на этот шаг при наличии гарантий безопасности от Запада
Москва не получала от Киева сигналов о готовности прекратить огонь в обмен на гарантии безопасности со стороны Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Сейчас много суждений, много схоластики на этот счет в СМИ. По-прежнему каких-либо действий на этот счет никто не предпринимает», – сказал представитель Кремля.
9 октября газета Corriere della Sera сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский готов к прекращению огня без признания новых границ при условии, что европейские власти гарантируют ускоренное вступление страны в Евросоюз (ЕС). Киев хочет получить заверения о быстром принятии в ЕС от Рима, Парижа и Берлина в рамках европейского турне Зеленского. По данным издания, речь также идет о гарантиях безопасности со стороны США по аналогии с теми, которые Вашингтон когда-то предоставил Японии, Южной Корее и Филиппинам.
Европейское турне украинского лидера началось 9 октября со встречи с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. 10 октября Зеленский намерен встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Италии Джорджей Мелони, а днем позже – с Папой Римским Франциском, канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.
Bloomberg со ссылкой на близких к НАТО чиновников писал, что Зеленский, возможно, готовится принять более гибкий подход к рассмотрению путей содействия прекращению противостояния с Россией, как замечают союзники Украины. По данным издания, на фоне приближающейся зимы и признаков затухания западной поддержки украинские чиновники дали понять, что готовы признать необходимость «эндшпиля».
26 сентября Зеленский представил свой «план победы» президенту США Джо Байдену. The Times писала, что в документе есть положения о гарантии безопасности для Украины от Запада, продолжении боев в Курской области, запрос на «специфическое» современное оружие и финансовой помощи Киеву. Необходимой поддержки от Америки в этом вопросе украинский президент не получил. По данным источников Bild, Зеленский намерен рассказать о своем «плане победы» Шольцу.