Кремль не получал сигналов от Киева о готовности прекратить огонь

9 октября газета Corriere della Sera сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский готов к прекращению огня без признания новых границ при условии, что европейские власти гарантируют ускоренное вступление страны в Евросоюз (ЕС). Киев хочет получить заверения о быстром принятии в ЕС от Рима, Парижа и Берлина в рамках европейского турне Зеленского. По данным издания, речь также идет о гарантиях безопасности со стороны США по аналогии с теми, которые Вашингтон когда-то предоставил Японии, Южной Корее и Филиппинам.