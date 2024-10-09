Bloomberg: Киев становится более гибким в вопросе окончания конфликта
По словам чиновников, близких к НАТО, союзники Украины замечают, что президент Владимир Зеленский, возможно, готовится принять более гибкий подход к рассмотрению путей содействия прекращению противостояния с Россией, пишет Bloomberg.
В условиях, когда ослабевшую Украину ждет очередная зима, а поддержка Запада демонстрирует признаки затухания и конца конфликту не видно, украинские чиновники дали понять, что готовы признать необходимость «эндшпиля».
Реакция на такую смена настроений должна была быть проверена на встрече президента США Джо Байдена с Зеленским и другими западными союзниками в Германии 12 октября. Но американский лидер отложил поездку, чтобы сосредоточиться на борьбе с ураганом «Милтон», и встреча на базе ВВС Рамштайн была отложена. На этой встрече украинский президент был намерен заручиться поддержкой союзников в отношении своего последнего «плана победы», который предусматривает «четкие, конкретные шаги». Когда Зеленский проводил брифинг для Байдена и других союзников в США в сентябре, этот план был встречен сдержанно, однако на этой неделе президент отправил своих помощников в Вашингтон, чтобы проработать детали плана.
Издание отмечает, что давление со стороны союзников нарастает, требуя более конкретного плана, учитывающего, как может закончиться конфликт на Украине. Противостояние на поле боя, «напряженные» бюджеты на Западе и, прежде всего, исход президентских выборов в США в ноябре побудили союзников внимательнее присмотреться к возможности завершения конфликта путем переговоров.
14 июня президент России Владимир Путин назвал условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта, в числе которых – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, внеблоковый статус Украины. В сентябре Путин подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от переговоров по конфликту на Украине на основе согласованных в Стамбуле документов. Но Москва исключила начало переговоров с Киевом до того, как из Курской области будут выбиты украинские войска.
24 сентября в ходе выступления на заседании Совбеза ООН Зеленский заявил, что конфликт на Украине не может быть урегулирован путем переговоров. По его словам, «Россию можно только принудить к миру». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя это сообщение заявил, что отсутствие намерений Зеленского приступать к мирным переговорам с РФ является фатальной ошибкой и глубочайшим заблуждением. По словам Пескова, Россия – сторонница мира, но с условием обеспечения основ ее безопасности и выполнения тех задач, которые стоят перед специальной военной операцией.