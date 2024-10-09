Bloomberg: Киев становится более гибким в вопросе окончания конфликта

Реакция на такую смена настроений должна была быть проверена на встрече президента США Джо Байдена с Зеленским и другими западными союзниками в Германии 12 октября. Но американский лидер отложил поездку, чтобы сосредоточиться на борьбе с ураганом «Милтон», и встреча на базе ВВС Рамштайн была отложена. На этой встрече украинский президент был намерен заручиться поддержкой союзников в отношении своего последнего «плана победы», который предусматривает «четкие, конкретные шаги». Когда Зеленский проводил брифинг для Байдена и других союзников в США в сентябре, этот план был встречен сдержанно, однако на этой неделе президент отправил своих помощников в Вашингтон, чтобы проработать детали плана.