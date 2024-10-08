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Байден пропустит встречу в формате «Рамштайн» из-за урагана «Милтон»

Ведомости

Президент США Джо Байден отложил свои поездки в Германию и Анголу, намеченные на 10-15 октября, из-за приближающегося урагана «Милтон». Это связано с желанием Байдена принять меры по его приближению, говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Сроки по поездкам будут согласованы с канцлером Германии Олафом Шольцем позднее.

В Германии 12 октября американский президент должен был обсудить ситуацию на Украине вместе с руководителями Великобритании, Германии и Франции перед заседанием группы по координации поставок оружия Украине. Помимо Украины представители стран должны были также обсудить события на Ближнем Востоке.

Затем из Берлина Байден вместе с коллегами должен был отправиться на авиабазу в Анголе, где бы состоялась встреча по Украине в формате «Рамштайн». На ней также будет присутствовать президент Украины Владимир Зеленский.

«Милтон» – ураган четвертой категории по шкале Саффира-Симпсона, который движется в сторону побережья штата Флорида. Ураган «Хелен» обрушился на Флориду в ночь на 29 сентября. Урагану была присвоена четвертая категория из пяти возможных, при которой ветер может достигать 209–251 км/ч. 

2 октября министр внутренней безопасности страны Алехандро Майоркас заявил, что Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) не располагает достаточными средствами, чтобы профинансировать мероприятия, направленные на ликвидацию последствий новых ураганов в ходе текущего сезона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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