Байден пропустит встречу в формате «Рамштайн» из-за урагана «Милтон»
Президент США Джо Байден отложил свои поездки в Германию и Анголу, намеченные на 10-15 октября, из-за приближающегося урагана «Милтон». Это связано с желанием Байдена принять меры по его приближению, говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
Сроки по поездкам будут согласованы с канцлером Германии Олафом Шольцем позднее.
В Германии 12 октября американский президент должен был обсудить ситуацию на Украине вместе с руководителями Великобритании, Германии и Франции перед заседанием группы по координации поставок оружия Украине. Помимо Украины представители стран должны были также обсудить события на Ближнем Востоке.
Затем из Берлина Байден вместе с коллегами должен был отправиться на авиабазу в Анголе, где бы состоялась встреча по Украине в формате «Рамштайн». На ней также будет присутствовать президент Украины Владимир Зеленский.
«Милтон» – ураган четвертой категории по шкале Саффира-Симпсона, который движется в сторону побережья штата Флорида. Ураган «Хелен» обрушился на Флориду в ночь на 29 сентября. Урагану была присвоена четвертая категория из пяти возможных, при которой ветер может достигать 209–251 км/ч.
2 октября министр внутренней безопасности страны Алехандро Майоркас заявил, что Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) не располагает достаточными средствами, чтобы профинансировать мероприятия, направленные на ликвидацию последствий новых ураганов в ходе текущего сезона.