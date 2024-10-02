В США заявили об отсутствии средств на устранение последствий ураганов
Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) не располагает достаточными средствами, чтобы профинансировать мероприятия, направленные на ликвидацию последствий новых ураганов в ходе текущего сезона, заявил министр внутренней безопасности страны Алехандро Майоркас.
Как пишет The New York Times, это заявление было сделано на фоне продолжения поисково-спасательных работ, проводимых FEMA в отдаленных районах Аппалачей спустя пять дней после того, как ураган «Хелен» обрушился на Флориду и начал передвигаться на север, вызвав масштабные разрушения и унеся жизни как минимум 175 человек в шести штатах.
«Мы покрываем насущные потребности за счет имеющихся средств. Мы ожидаем очередной удар урагана – у нас нет средств, у FEMA нет средств, чтобы пережить этот сезон», – пояснил Майоркас.
В понедельник президент США Джо Байден предположил, что ему, возможно, придется вызвать законодателей обратно в Вашингтон, чтобы утвердить дополнительное финансирование помощи при стихийных бедствиях, поскольку законопроект о временном финансировании правительства, принятый на прошлой неделе, не предоставил FEMA достаточно средств для борьбы с многочисленными стихийными бедствиями .