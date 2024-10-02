В США заявили об отсутствии средств на устранение последствий ураганов

Как пишет The New York Times, это заявление было сделано на фоне продолжения поисково-спасательных работ, проводимых FEMA в отдаленных районах Аппалачей спустя пять дней после того, как ураган «Хелен» обрушился на Флориду и начал передвигаться на север, вызвав масштабные разрушения и унеся жизни как минимум 175 человек в шести штатах.