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В США заявили об отсутствии средств на устранение последствий ураганов

Ведомости

Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) не располагает достаточными средствами, чтобы профинансировать мероприятия, направленные на ликвидацию последствий новых ураганов в ходе текущего сезона, заявил министр внутренней безопасности страны Алехандро Майоркас.

Как пишет The New York Times, это заявление было сделано на фоне продолжения поисково-спасательных работ, проводимых FEMA в отдаленных районах Аппалачей спустя пять дней после того, как ураган «Хелен» обрушился на Флориду и начал передвигаться на север, вызвав масштабные разрушения и унеся жизни как минимум 175 человек в шести штатах.

«Мы покрываем насущные потребности за счет имеющихся средств. Мы ожидаем очередной удар урагана – у нас нет средств, у FEMA нет средств, чтобы пережить этот сезон», – пояснил Майоркас.

В понедельник президент США Джо Байден предположил, что ему, возможно, придется вызвать законодателей обратно в Вашингтон, чтобы утвердить дополнительное финансирование помощи при стихийных бедствиях, поскольку законопроект о временном финансировании правительства, принятый на прошлой неделе, не предоставил FEMA достаточно средств для борьбы с многочисленными стихийными бедствиями .

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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