СМИ: Зеленский готов к прекращению огня в обмен на гарантии вступления в ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский готов к прекращению огня без признания новых границ, но при этом он хочет получить от европейских властей гарантии ускоренного вступления в Евросоюз. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.
Заверения о быстром принятии в ЕС Киев хочет услышать от Рима, Парижа и Берлина в рамках европейского турне Зеленского. Речь идет также о гарантиях безопасности со стороны США по аналогии с теми, которые Вашингтон когда-то предоставил Японии, Южной Кореи и Филиппинам, пишет издание.
Несмотря на отмену встречи лидеров стран контактной группы по помощи Украине («Рамштайн»), Зеленский все-таки поехал в Европу, чтобы встретиться с лидерами ряда стран. Его турне началось 9 октября со встречи с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. 10 октября у украинского лидера запланированы переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Италии Джорджей Мелони.
11 октября Зеленский встретится с Папой Римским Франциском, канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Corriere della Sera допускает, что президент Украины также может провести переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
Bild со ссылкой на источники писала, что Зеленский хочет рассказать Шольцу о так называемом «плане победы». До этого он уже представил свою инициативу президенту США Джо Байдену во время визита в США в конце сентября. По информации The Times, в документе есть положения о гарантии безопасности для Украины от Запада, продолжении боев в Курской области, а также запрос на «специфическое» современное оружие и финансовую помощь Киеву. Однако необходимой поддержки от Вашингтона украинский президент не получил.