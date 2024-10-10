СМИ: Зеленский готов к прекращению огня в обмен на гарантии вступления в ЕС

Bild со ссылкой на источники писала, что Зеленский хочет рассказать Шольцу о так называемом «плане победы». До этого он уже представил свою инициативу президенту США Джо Байдену во время визита в США в конце сентября. По информации The Times, в документе есть положения о гарантии безопасности для Украины от Запада, продолжении боев в Курской области, а также запрос на «специфическое» современное оружие и финансовую помощь Киеву. Однако необходимой поддержки от Вашингтона украинский президент не получил.