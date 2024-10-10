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СМИ: Зеленский готов к прекращению огня в обмен на гарантии вступления в ЕС

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский готов к прекращению огня без признания новых границ, но при этом он хочет получить от европейских властей гарантии ускоренного вступления в Евросоюз. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

Заверения о быстром принятии в ЕС Киев хочет услышать от Рима, Парижа и Берлина в рамках европейского турне Зеленского. Речь идет также о гарантиях безопасности со стороны США по аналогии с теми, которые Вашингтон когда-то предоставил Японии, Южной Кореи и Филиппинам, пишет издание.

Несмотря на отмену встречи лидеров стран контактной группы по помощи Украине («Рамштайн»), Зеленский все-таки поехал в Европу, чтобы встретиться с лидерами ряда стран. Его турне началось 9 октября со встречи с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. 10 октября у украинского лидера запланированы переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Италии Джорджей Мелони.

11 октября Зеленский встретится с Папой Римским Франциском, канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Corriere della Sera допускает, что президент Украины также может провести переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Bild со ссылкой на источники писала, что Зеленский хочет рассказать Шольцу о так называемом «плане победы». До этого он уже представил свою инициативу президенту США Джо Байдену во время визита в США в конце сентября. По информации The Times, в документе есть положения о гарантии безопасности для Украины от Запада, продолжении боев в Курской области, а также запрос на «специфическое» современное оружие и финансовую помощь Киеву. Однако необходимой поддержки от Вашингтона украинский президент не получил.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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