Зеленский встретится с канцлером Германии Шольцем 11 октября

Зеленский представил свой «план победы» президенту США 26 сентября. По информации The Times, в документе есть положения о гарантии безопасности для Украины от Запада, продолжении боев в Курской области, запрос на «специфическое» современное оружие и финансовой помощи Киеву. Однако необходимой поддержки от Вашингтона украинский президента не получил.