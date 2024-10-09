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Зеленский встретится с канцлером Германии Шольцем 11 октября

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с канцлером ФРГ Олафом Шольцем 11 октября, сообщают Reuters со ссылкой на немецкие источники в правительстве.

Зеленский также планирует встретиться с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Заседание в формате «Рамштайн», посвященное ситуации на Украине, должно было состояться 12 октября. В нем должны были принять участие главы Великобритании, Германии, Франции и США.

На встрече в Германии страны НАТО могли бы обсудить с Украиной конкретные меры для будущего членства в альянсе. Однако из-за изменения планов президента Джо Байдена, связанного с ураганом «Милтон», заседание было перенесено.

Зеленский представил свой «план победы» президенту США 26 сентября. По информации The Times, в документе есть положения о гарантии безопасности для Украины от Запада, продолжении боев в Курской области, запрос на «специфическое» современное оружие и финансовой помощи Киеву. Однако необходимой поддержки от Вашингтона украинский президента не получил.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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