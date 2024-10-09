Зеленский встретится с канцлером Германии Шольцем 11 октября
Президент Украины Владимир Зеленский встретится с канцлером ФРГ Олафом Шольцем 11 октября, сообщают Reuters со ссылкой на немецкие источники в правительстве.
Зеленский также планирует встретиться с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.
Заседание в формате «Рамштайн», посвященное ситуации на Украине, должно было состояться 12 октября. В нем должны были принять участие главы Великобритании, Германии, Франции и США.
На встрече в Германии страны НАТО могли бы обсудить с Украиной конкретные меры для будущего членства в альянсе. Однако из-за изменения планов президента Джо Байдена, связанного с ураганом «Милтон», заседание было перенесено.
Зеленский представил свой «план победы» президенту США 26 сентября. По информации The Times, в документе есть положения о гарантии безопасности для Украины от Запада, продолжении боев в Курской области, запрос на «специфическое» современное оружие и финансовой помощи Киеву. Однако необходимой поддержки от Вашингтона украинский президента не получил.