Зеленский: первым пунктом «плана победы» является вступление Украины в НАТО

Ранее The Washington Post (WP) писал, что страны НАТО на встрече в Германии в формате «Рамштайн» 12 октября могли бы предложить Украине конкретные шаги для будущего членства в альянсе. Однако встреча будет перенесена на 17 октября из-за того, что Байден остается в США из-за урагана «Милтон».