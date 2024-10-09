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Зеленский: первым пунктом «плана победы» является вступление Украины в НАТО

Ведомости

Первым пунктом «плана победы» является приглашение Украины в НАТО, заявил Владимир Зеленский на саммите «Украина – Юго-Восточная Европа».

Украинский президент утверждает, что Россия «геополитически проиграет», если его страна вступит в Северо-атлантический альянс.

«Приглашение Украины в НАТО и будущее членство для Украины были бы реальными шагами к миру», – сказал Зеленский.

Саммит «Украина – Юго-Восточная Европа» прошел 9 октября в Хорватии.

Ранее The Washington Post (WP) писал, что страны НАТО на встрече в Германии в формате «Рамштайн» 12 октября могли бы предложить Украине конкретные шаги для будущего членства в альянсе. Однако встреча будет перенесена на 17 октября из-за того, что Байден остается в США из-за урагана «Милтон».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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