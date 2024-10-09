Зеленский: первым пунктом «плана победы» является вступление Украины в НАТО
Первым пунктом «плана победы» является приглашение Украины в НАТО, заявил Владимир Зеленский на саммите «Украина – Юго-Восточная Европа».
Украинский президент утверждает, что Россия «геополитически проиграет», если его страна вступит в Северо-атлантический альянс.
«Приглашение Украины в НАТО и будущее членство для Украины были бы реальными шагами к миру», – сказал Зеленский.
Саммит «Украина – Юго-Восточная Европа» прошел 9 октября в Хорватии.
Ранее The Washington Post (WP) писал, что страны НАТО на встрече в Германии в формате «Рамштайн» 12 октября могли бы предложить Украине конкретные шаги для будущего членства в альянсе. Однако встреча будет перенесена на 17 октября из-за того, что Байден остается в США из-за урагана «Милтон».