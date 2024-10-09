ТАСС: встреча по Украине в формате «Рамштайн» пройдет 17 октября
Встреча контактной группы в формате «Рамштайн» по Украине, вероятно, пройдет 17 октября на полях встречи министров обороны стран НАТО в штаб-квартире альянса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.
«В настоящее время изучается возможность проведения консультаций на рабочем уровне. Вероятнее всего, они пройдут 17 октября на полях министерской встречи», – заявил источник.
9 октября Der Spiegel со ссылкой на представителя Пентагона сообщил, что встречу контактной группы по Украине, которая должна была пройти 12 октября на американской авиабазе Рамштайн в Германии, перенесут из-за изменившихся планов президента США Джо Байдена. Во встрече должны были принять участие представители около 50 государств. По данным Reuters, она должна была начаться с выступлений Байдена, Зеленского и канцлера Германии Олафа Шольца.
Байден отложил поездки в Германию и Анголу, намеченные на 10-15 октября, из-за приближающегося урагана «Милтон». Сроки по поездкам будут согласованы с канцлером Германии Олафом Шольцем позднее.