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ТАСС: встреча по Украине в формате «Рамштайн» пройдет 17 октября

Ведомости

Встреча контактной группы в формате «Рамштайн» по Украине, вероятно, пройдет 17 октября на полях встречи министров обороны стран НАТО в штаб-квартире альянса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

«В настоящее время изучается возможность проведения консультаций на рабочем уровне. Вероятнее всего, они пройдут 17 октября на полях министерской встречи», – заявил источник.

9 октября Der Spiegel со ссылкой на представителя Пентагона сообщил, что встречу контактной группы по Украине, которая должна была пройти 12 октября на американской авиабазе Рамштайн в Германии, перенесут из-за изменившихся планов президента США Джо Байдена. Во встрече должны были принять участие представители около 50 государств. По данным Reuters, она должна была начаться с выступлений Байдена, Зеленского и канцлера Германии Олафа Шольца.

Байден отложил поездки в Германию и Анголу, намеченные на 10-15 октября, из-за приближающегося урагана «Милтон». Сроки по поездкам будут согласованы с канцлером Германии Олафом Шольцем позднее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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