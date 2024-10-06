WP: Украине на встрече в Германии предложат шаги для членства в НАТО
Страны НАТО могут предложить Украине конкретные шаги для будущего членства в альянсе, заявил газете The Washington Post (WP) неназванный западный дипломат.
Президент Украины Владимир Зеленский, как отмечается в статье, на следующей неделе получит еще один шанс представить украинский «план победы». В немецком Рамштайне пройдет встреча контактной группы по обороне Украины, на которой будет присутствовать в том числе президент США Джо Байден, пишет газета. По словам дипломата, после того, как Зеленскому не удалось добиться снятия ограничений на ракетные удары, Киев может получить «какую-то другую помощь» во время конференции в Германии.
«Дипломат сказал, что страны НАТО рассматривают способы предложить Украине более конкретные шаги для будущего членства в альянсе – хотя, вероятно, все еще не дотягивают до срочных действий, которые запросил Киев», – пишет WP.
Зеленский представил свой «план победы» президенту Байдену 26 сентября. ABC News со ссылкой на источник, близкий к украинскому лидеру, писал, что план состоит из пяти пунктов, в том числе об объемах военной помощи и определенных дипломатических и политических мерах. По информации The Times, в плане также есть положения о гарантии безопасности для Украины от Запада, продолжении боев в Курской области, запросе на «специфическое» современное оружие и финансовой помощи Киеву.
По данным газеты The Wall Street Journal, Зеленский не достиг своих целей во время визита в США, не сумев добиться увеличения поддержки от Вашингтона. Следующая встреча президентов США и Украины по этому вопросу запланирована в Германии на 12 октября. Financial Times писала, что Байден может продвинуть заявку Украины на вступление в НАТО до того, как покинет свой пост в январе 2025 г.