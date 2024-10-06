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WP: Украине на встрече в Германии предложат шаги для членства в НАТО

Ведомости

Страны НАТО могут предложить Украине конкретные шаги для будущего членства в альянсе, заявил газете The Washington Post (WP) неназванный западный дипломат. 

Президент Украины Владимир Зеленский, как отмечается в статье, на следующей неделе получит еще один шанс представить украинский «план победы». В немецком Рамштайне пройдет встреча контактной группы по обороне Украины, на которой будет присутствовать в том числе президент США Джо Байден, пишет газета. По словам дипломата, после того, как Зеленскому не удалось добиться снятия ограничений на ракетные удары, Киев может получить «какую-то другую помощь» во время конференции в Германии.

«Дипломат сказал, что страны НАТО рассматривают способы предложить Украине более конкретные шаги для будущего членства в альянсе – хотя, вероятно, все еще не дотягивают до срочных действий, которые запросил Киев», – пишет WP.

Зеленский представил свой «план победы» президенту Байдену 26 сентября. ABC News со ссылкой на источник, близкий к украинскому лидеру, писал, что план состоит из пяти пунктов, в том числе об объемах военной помощи и определенных дипломатических и политических мерах. По информации The Times, в плане также есть положения о гарантии безопасности для Украины от Запада, продолжении боев в Курской области, запросе на «специфическое» современное оружие и финансовой помощи Киеву.

По данным газеты The Wall Street Journal, Зеленский не достиг своих целей во время визита в США, не сумев добиться увеличения поддержки от Вашингтона. Следующая встреча президентов США и Украины по этому вопросу запланирована в Германии на 12 октября. Financial Times писала, что Байден может продвинуть заявку Украины на вступление в НАТО до того, как покинет свой пост в январе 2025 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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