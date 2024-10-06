WP: Украине на встрече в Германии предложат шаги для членства в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский, как отмечается в статье, на следующей неделе получит еще один шанс представить украинский «план победы». В немецком Рамштайне пройдет встреча контактной группы по обороне Украины, на которой будет присутствовать в том числе президент США Джо Байден, пишет газета. По словам дипломата, после того, как Зеленскому не удалось добиться снятия ограничений на ракетные удары, Киев может получить «какую-то другую помощь» во время конференции в Германии.