FT: Байден может продвинуть заявку Украины в НАТО до конца своего срока

Украина подала заявку на вступление в Североатлантический альянс в сентябре 2022 г. в ускоренном порядке. В ноябре 2023 г. генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что «будущее Украины – в НАТО». При этом в госдепе США говорили, что Украину смогут принять в НАТО только после окончания боевых действий.