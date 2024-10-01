FT: Байден может продвинуть заявку Украины в НАТО до конца своего срока
Президент США Джо Байден может продвинуть заявку Украины на вступление в НАТО до того, как покинет свой пост в январе 2025 г. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на чиновника, проинформированного о переговорах Байдена с украинским лидером Владимиром Зеленским в Вашингтоне.
Когда именно это может произойти и о каких изменениях идет речь, собеседник издания не уточнил.
FT отметила, что перед завершением срока последней поездкой Байдена в Европу в качестве президента США может стать заседание глав государств, входящих в контактную группу по Украине (формат «Рамштайн») 12 октября, на котором американский лидер будет председательствовать.
Украина подала заявку на вступление в Североатлантический альянс в сентябре 2022 г. в ускоренном порядке. В ноябре 2023 г. генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что «будущее Украины – в НАТО». При этом в госдепе США говорили, что Украину смогут принять в НАТО только после окончания боевых действий.
Газета The New York Times (NYT) со ссылкой на осведомленные источники 5 апреля этого года сообщила, что против принятия Украины выступают США и Германия. В июне Байден заявил, что Украина может и не стать членом НАТО, но США все равно продолжат ее поддерживать.
Москва неоднократно называла неприемлемым для себя вступление Украины в НАТО из-за угрозы безопасности России. Президент РФ Владимир Путин говорил, что одной из причин начала спецоперации России на Украине было возможное вступление Украины в НАТО.