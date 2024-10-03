Госдеп: «план победы» Зеленского предполагает участие третьих стран

Президент Украины Владимир Зеленский представил свой «план победы» президенту США Джо Байдену 26 сентября. ABC News со ссылкой на источник, близкий к украинскому лидеру, сообщил, что план состоит из пяти пунктов, в том числе об объемах военной помощи и определенных дипломатических и политических мерах. По информации The Times, в плане также есть положения о гарантии безопасности для Украины от Запада, продолжении боев в Курской области, запросе на «специфическое» современное оружие и финансовой помощи Киеву.