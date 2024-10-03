Госдеп: «план победы» Зеленского предполагает участие третьих стран
Так называемый «план победы», предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским, подразумевает действия со стороны не только Украины, до и других стран по всему миру. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге.
«План победы, который представила Украина, – это не просто вопрос действий, которые предпримет Украина. Это вопрос действий, которые также предпримут другие страны по всему миру», – сказал он.
Вашингтон увидел в плане «ряд продуктивных шагов», отметил Миллер. Он не стал раскрывать детали предложения Зеленского, отметив, что это должен сделать Киев, который пока не обнародовал план.
Президент Украины Владимир Зеленский представил свой «план победы» президенту США Джо Байдену 26 сентября. ABC News со ссылкой на источник, близкий к украинскому лидеру, сообщил, что план состоит из пяти пунктов, в том числе об объемах военной помощи и определенных дипломатических и политических мерах. По информации The Times, в плане также есть положения о гарантии безопасности для Украины от Запада, продолжении боев в Курской области, запросе на «специфическое» современное оружие и финансовой помощи Киеву.
По данным газеты The Wall Street Journal, Зеленский не достиг своих целей во время визита в США, не сумев добиться увеличения поддержки от Вашингтона. Чиновники администрации Байдена якобы отнеслись к «плану победы» со скепсисом и уточнили, что хотят получить больше деталей. Следующая встреча президентов США и Украины по этому вопросу запланирована в Германии на 12 октября.