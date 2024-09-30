Ермак: украинцам не покажут секретные пункты «плана победы» Украины
После презентации в США «плана победы» Украины в конфликте с Россией его раскроют украинскому обществу, но некоторые пункты документа останутся закрытыми. Об этом заявил в эфире новостного телемарафона глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
«Все, что становится публичным, слышат не только у нас в стране, это слышит и враг. И поэтому, безусловно, некоторые детали этого плана закрыты», – сказал Ермак.
Президент Украины Владимир Зеленский представил свой «план победы» президенту США Джо Байдену 26 сентября. ABC News со ссылкой на источник, близкий к украинскому лидеру, сообщил, что план состоит из пяти пунктов, в том числе об объемах военной помощи и определенных дипломатических и политических мерах. По информации The Times, в плане также есть положения о гарантии безопасности для Украины от Запада, продолжении боев в Курской области, запросе на «специфическое» современное оружие и финансовой помощи Киеву.
По данным газеты The Wall Street Journal, Зеленский не достиг своих целей во время визита в США, не сумев добиться увеличения поддержки от Вашингтона. Чиновники администрации Байдена якобы отнеслись к «плану победы» со скепсисом и уточнили, что хотят получить больше деталей. Следующая встреча президентов США и Украины по этому вопросу запланирована в Германии на 12 октября.