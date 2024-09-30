WSJ: Зеленский не достиг своих целей в ходе визита в США
Президент Украины Владимир Зеленский не достиг своих целей во время визита в США, не сумев добиться увеличения поддержки со стороны Вашингтона, пишет газета The Wall Street Journal.
По данным издания, Зеленский представил так называемый «план победы» президенту США Джо Байдену, но чиновники администрации американского лидера отнеслись к нему со скепсисом и уточнили, что хотят получить больше деталей. Без значительного увеличения количества и мощности вооружений, поступающих на Украину, заявленная президентом страны цель возвращения утраченной территории представляется отдаленной, подчеркивает издание.
На встрече Зеленского с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом последний заявил, что считает возможным России и Украине быстро договориться об условиях прекращения огня. Отмечается, что официальные лица в Европе и Киеве опасаются, что это может привести к отказу от поддержки Украины, чтобы заставить ее пойти на перемирие с Россией, несмотря на невыгодные условия.
Зеленский представил свой «план победы» Байдену 26 сентября. ABC News со ссылкой на источник, близкий к президенту Украины, сообщил, что план состоит из пяти пунктов. Он включает пункты об объемах военной помощи Украине, а также определенные дипломатические и политические шаги. Никаких уступок России не предполагается. По данным The Times, в плане также есть пункты о гарантии безопасности для Украины от Запада, продолжении боев в Курской области, запросе на «специфическое» современное оружие и финансовой помощи Киеву.
27 сентября в Trump Tower в Нью-Йорке состоялись переговоры Зеленского и Трампа, они продлились примерно час. В ходе встречи кандидат в президенты США заявил, что при победе на выборах он сможет найти вариант решения конфликта, который устроит и Москву, и Киев. Зеленский выразил мнение, что боевые действия на Украине не закончатся до выборов в США.