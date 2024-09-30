WSJ: Зеленский не достиг своих целей в ходе визита в США

Зеленский представил свой «план победы» Байдену 26 сентября. ABC News со ссылкой на источник, близкий к президенту Украины, сообщил, что план состоит из пяти пунктов. Он включает пункты об объемах военной помощи Украине, а также определенные дипломатические и политические шаги. Никаких уступок России не предполагается. По данным The Times, в плане также есть пункты о гарантии безопасности для Украины от Запада, продолжении боев в Курской области, запросе на «специфическое» современное оружие и финансовой помощи Киеву.