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Зеленский: бои на Украине не закончатся до выборов президента США

Ведомости

Боевые действия на Украине не закончатся до выборов в США, заявил президент страны Владимир Зеленский во время встречи с кандидатом в президенты от республиканцев Дональдом Трампом. Трансляция шла на американском телевидении.

«Мы понимаем, что после ноября нам придется принимать решение. Мы надеемся, что сила США будет велика. Вот почему я решил встретиться с обоими кандидатами», – сказал он.

Трамп во время встречи заявил, что в случае победы на выборах он сможет найти вариант решения конфликта, который устроит и Москву, и Киев. «У нас [с Зеленским] хорошие отношения. У меня хорошие отношения с Владимиром Путиным», – отметил он.

Встреча Трампа с Зеленским прошла в Trump Tower (небоскреб «Башня Трампа». – «Ведомости») 27 сентября. Перед этим Трамп размещал на своей странице в Truth Social письмо от Зеленского, в котором украинский лидер просит о личной встрече. Зеленский отмечал, что хочет услышать идеи Трампа по поводу урегулирования конфликта на Украине «из первых уст».

26 сентября украинский лидер также представил президенту США Джо Байдену свой «план победы». ABC News со ссылкой на источник писал, что в документ входят пункты об объемах военной помощи Украине и определенные дипломатические и политические шаги. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщал, что представленный Зеленским «набор инициатив» будет более тщательно изучен в следующие недели.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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