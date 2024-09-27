Зеленский: бои на Украине не закончатся до выборов президента США

Трамп во время встречи заявил, что в случае победы на выборах он сможет найти вариант решения конфликта, который устроит и Москву, и Киев. «У нас [с Зеленским] хорошие отношения. У меня хорошие отношения с Владимиром Путиным», – отметил он.