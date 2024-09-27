Зеленский: бои на Украине не закончатся до выборов президента США
Боевые действия на Украине не закончатся до выборов в США, заявил президент страны Владимир Зеленский во время встречи с кандидатом в президенты от республиканцев Дональдом Трампом. Трансляция шла на американском телевидении.
«Мы понимаем, что после ноября нам придется принимать решение. Мы надеемся, что сила США будет велика. Вот почему я решил встретиться с обоими кандидатами», – сказал он.
Трамп во время встречи заявил, что в случае победы на выборах он сможет найти вариант решения конфликта, который устроит и Москву, и Киев. «У нас [с Зеленским] хорошие отношения. У меня хорошие отношения с Владимиром Путиным», – отметил он.
Встреча Трампа с Зеленским прошла в Trump Tower (небоскреб «Башня Трампа». – «Ведомости») 27 сентября. Перед этим Трамп размещал на своей странице в Truth Social письмо от Зеленского, в котором украинский лидер просит о личной встрече. Зеленский отмечал, что хочет услышать идеи Трампа по поводу урегулирования конфликта на Украине «из первых уст».
26 сентября украинский лидер также представил президенту США Джо Байдену свой «план победы». ABC News со ссылкой на источник писал, что в документ входят пункты об объемах военной помощи Украине и определенные дипломатические и политические шаги. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщал, что представленный Зеленским «набор инициатив» будет более тщательно изучен в следующие недели.