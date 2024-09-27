В группе по урегулированию конфликта на Украине намерены участвовать 15 стран

Госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач также уведомил о соответствующем решении. «Венгрия присоединяется к группе "Друзья мира", которая проводит свою первую встречу в пятницу в Нью-Йорке под руководством Китая и Бразилии», – написал Ковач на своей странице в соцсети X. Согласно сообщению, Сийярто также заявил, что страны глобального Юга разочарованы тем, что им придется платить за далекий от них конфликт.