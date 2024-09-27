В группе по урегулированию конфликта на Украине намерены участвовать 15 стран
В группе по урегулированию конфликта на Украине, которую создадут Китай и Бразилия, намерены принять участие 15 стран. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто.
«15 стран, в том числе Египет, Саудовская Аравия, Турция, Мексика, Кения, Замбия и Казахстан, соберутся на заседание под руководством Китая и Бразилии», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач также уведомил о соответствующем решении. «Венгрия присоединяется к группе "Друзья мира", которая проводит свою первую встречу в пятницу в Нью-Йорке под руководством Китая и Бразилии», – написал Ковач на своей странице в соцсети X. Согласно сообщению, Сийярто также заявил, что страны глобального Юга разочарованы тем, что им придется платить за далекий от них конфликт.
27 сентября министр иностранных дел КНР Ван И сообщил, что Китай, Бразилия и другие страны глобального Юга планируют создать платформу для решения украинского конфликта. Инициатива получит название «Друзья мира». Отмечается, что группа по урегулированию не ищет конкуренции и конфронтации с кем-либо.
В мае 2024 г. Китай и Бразилия представили мирный план из шести пунктов, в котором говорилось, что переговоры являются единственным способом разрешения конфликта на Украине. Страны также выступили за проведение международной мирной конференции, признанной Москвой и Киевом, и справедливое обсуждение всех мирных предложений. В августе спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй утверждал, что инициативу поддержали более 110 стран.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал план Китая и Бразилии «деструктивным», а также выразил мнение, что он представляет собой «политическое заявление». По словам главы страны, Китай и Бразилия уже якобы обсудили мирную инициативу с Россией. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова Зеленского, заявила, что у него нет права на оценку мирного плана КНР и Бразилии, поскольку только США и Великобритания знают, что лучше для Киева.