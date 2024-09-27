Китай и Бразилия создадут платформу для урегулирования украинского кризиса

В мае 2024 г. Китай и Бразилия представили мирный план из шести пунктов, в котором говорилось, что переговоры являются единственным способом разрешения конфликта на Украине. Страны также выступили за проведение международной мирной конференции, признанной Россией и Украиной, и справедливое обсуждение всех мирных предложений. В августе спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй утверждал, что инициативу поддержали более 110 стран.