Китай и Бразилия создадут платформу для урегулирования украинского кризиса
Китай, Бразилия и другие страны глобального Юга планируют создать платформу для разрешения конфликта на Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече со спецпредставителем бразильского президента Селсу Аморимом в Нью-Йорке.
Инициатива получит название «Друзья мира». Платформа создается, чтобы страны могли выразить «объективный и рациональный голос». Кроме того, она призвана сыграть конструктивную роль в урегулировании украинского вопроса. Подчеркивается, что «Друзья мира» не ищут конкуренции и конфронтации с кем-либо.
Аморим в ответ подчеркнул, что Бразилия и Китай будут работать вместе, чтобы способствовать «охлаждению ситуации» на Украине.
В мае 2024 г. Китай и Бразилия представили мирный план из шести пунктов, в котором говорилось, что переговоры являются единственным способом разрешения конфликта на Украине. Страны также выступили за проведение международной мирной конференции, признанной Россией и Украиной, и справедливое обсуждение всех мирных предложений. В августе спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй утверждал, что инициативу поддержали более 110 стран.
В Киеве план Китая и Бразилии отвергли. Президент Украины Владимир Зеленский счел его деструктивным и заявил, что Пекин и Бразилиа якобы обсудили мирную инициативу с Москвой. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что у Зеленского нет права на оценку мирного плана КНР и Бразилии, поскольку только США и Великобритания знают, что лучше для Киева.