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Китай и Бразилия создадут платформу для урегулирования украинского кризиса

Ведомости

Китай, Бразилия и другие страны глобального Юга планируют создать платформу для разрешения конфликта на Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече со спецпредставителем бразильского президента Селсу Аморимом в Нью-Йорке.

Инициатива получит название «Друзья мира». Платформа создается, чтобы страны могли выразить «объективный и рациональный голос». Кроме того, она призвана сыграть конструктивную роль в урегулировании украинского вопроса. Подчеркивается, что «Друзья мира» не ищут конкуренции и конфронтации с кем-либо.

Аморим в ответ подчеркнул, что Бразилия и Китай будут работать вместе, чтобы способствовать «охлаждению ситуации» на Украине.

В мае 2024 г. Китай и Бразилия представили мирный план из шести пунктов, в котором говорилось, что переговоры являются единственным способом разрешения конфликта на Украине. Страны также выступили за проведение международной мирной конференции, признанной Россией и Украиной, и справедливое обсуждение всех мирных предложений. В августе спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй утверждал, что инициативу поддержали более 110 стран.

В Киеве план Китая и Бразилии отвергли. Президент Украины Владимир Зеленский счел его деструктивным и заявил, что Пекин и Бразилиа якобы обсудили мирную инициативу с Москвой. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что у Зеленского нет права на оценку мирного плана КНР и Бразилии, поскольку только США и Великобритания знают, что лучше для Киева.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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