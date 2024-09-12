Захарова: у Зеленского нет права на оценку мирного плана Бразилии и КНР

Дипломат напомнила слова Зеленского о том, что мирная инициатива Китая и Бразилии деструктивна. Глава республики отметил, что предлагал обеим странам совместно обсудить тему урегулирования конфликта. «С чего вы вдруг решили, что вы должны принимать сторону России или быть где-то посередине? <...> Как можно предлагать "вот наша инициатива", ничего у нас не спросив?» – говорил Зеленский.