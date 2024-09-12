Захарова: у Зеленского нет права на оценку мирного плана Бразилии и КНР
Президент Украины Владимир Зеленский не может давать оценку мирному предложению Бразилии и Китая, так как Вашингтон и Лондон лучше Киева знают, что для Украины хорошо, а что плохо. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем Telegram-канале.
Дипломат напомнила слова Зеленского о том, что мирная инициатива Китая и Бразилии деструктивна. Глава республики отметил, что предлагал обеим странам совместно обсудить тему урегулирования конфликта. «С чего вы вдруг решили, что вы должны принимать сторону России или быть где-то посередине? <...> Как можно предлагать "вот наша инициатива", ничего у нас не спросив?» – говорил Зеленский.
«Вспомнила бабка как девкой была. «Вас»? Кого «вас»? [Бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория ] Нуланд только что в очередной раз рассказала, что «вас» нет, а есть США и Британия, которые лучше «вас» знают, что «вам» хорошо, что плохо», – прокомментировала Захарова слова украинского лидера.
Дипломат добавила, что, когда продался, «нечего рассказывать о собственной субъектности».
Зеленский заявлял, что Китай и Бразилия уже якобы обсудили мирную инициативу с Россией. По его мнению, бразильское предложение Украине о диалоге с Россией тоже является деструктивным.
В феврале 2023 г. МИД КНР обнародовал план из 12 пунктов об урегулировании ситуации на Украине. В их число вошли уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, прекращение огня и боевых действий.
В конце декабря 2023 г. президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предлагал создать многосторонний международный формат по примеру G20 для урегулирования конфликта на Украине. По словам главы государства, Бразилия «готова внести свой вклад». Бразильский лидер уточнял, что обсудил свою инициативу с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
9 сентября Нуланд заявила, что Украина отказалась заключать стамбульские соглашения с Россией после совета американской стороны.