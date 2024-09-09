Нуланд заявила об отказе Украины от стамбульских соглашений после совета США
Бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила об отказе Украины заключать стамбульские соглашения с Россией после совета американской стороны. Об этом она рассказала в интервью журналисту Михаилу Зыгарю
15 июня 2024 г. The New York Times опубликовала проект стамбульских соглашений. В частности, в нем прописывались ограничения на численность украинских вооруженных сил и количество танков, артиллерийских батарей, военных кораблей и боевых самолетов, которые страна может иметь в своем арсенале, статус русского языка и независимость регионов восточной Украины. Сами переговоры велись еще в 2022 г. По словам Нуланд, изначально США не были хорошо осведомлены о деталях сделки, а члены украинской делегации тогда говорили, что это «очень реальный компромисс» и «хотели праздновать его с шампанским».
«Украина, по сути, была бы ослаблена как военная сила. При этом аналогичных ограничений для России не было. От России не требовалось отступить. От нее не требовалось иметь буферную зону на границе с Украиной. Ей не запрещали держать на границе какое-либо вооружение. Поэтому в украинской делегации и вне ее стали задавать вопросы о том, хороша ли эта сделка. И именно в этот момент она распалась», – рассказала Нуланд.
12 апреля 2022 г. украинская сторона вышла из переговоров, которые были организованы при посредничестве Турции, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции. Впоследствии западная пресса неоднократно сообщала, что непосредственное участие в срыве переговорного процесса о перемирии на Украине принимал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который посещал Киев.
4 июля на встрече «ШОС плюс» Путин заявил, что в основу переговоров по Украине могут лечь стамбульские договоренности. Он отмечал, что в 2022 г. они были парафированы руководителем украинской переговорной делегации, а значит, вполне устраивали Украину. Путин также отмечал, что Россия не готова прекращать огонь на Украине, пока противник не согласится на принятие необратимых для него договоренностей, которые бы устраивали Москву.