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Нуланд заявила об отказе Украины от стамбульских соглашений после совета США

Ведомости

Бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила об отказе Украины заключать стамбульские соглашения с Россией после совета американской стороны. Об этом она рассказала в интервью журналисту Михаилу Зыгарю (считается в России иноагентом).

15 июня 2024 г. The New York Times опубликовала проект стамбульских соглашений. В частности, в нем прописывались ограничения на численность украинских вооруженных сил и количество танков, артиллерийских батарей, военных кораблей и боевых самолетов, которые страна может иметь в своем арсенале, статус русского языка и независимость регионов восточной Украины. Сами переговоры велись еще в 2022 г. По словам Нуланд, изначально США не были хорошо осведомлены о деталях сделки, а члены украинской делегации тогда говорили, что это «очень реальный компромисс» и «хотели праздновать его с шампанским».

«Украина, по сути, была бы ослаблена как военная сила. При этом аналогичных ограничений для России не было. От России не требовалось отступить. От нее не требовалось иметь буферную зону на границе с Украиной. Ей не запрещали держать на границе какое-либо вооружение. Поэтому в украинской делегации и вне ее стали задавать вопросы о том, хороша ли эта сделка. И именно в этот момент она распалась», – рассказала Нуланд.

12 апреля 2022 г. украинская сторона вышла из переговоров, которые были организованы при посредничестве Турции, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции. Впоследствии западная пресса неоднократно сообщала, что непосредственное участие в срыве переговорного процесса о перемирии на Украине принимал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который посещал Киев.

4 июля на встрече «ШОС плюс» Путин заявил, что в основу переговоров по Украине могут лечь стамбульские договоренности. Он отмечал, что в 2022 г. они были парафированы руководителем украинской переговорной делегации, а значит, вполне устраивали Украину. Путин также отмечал, что Россия не готова прекращать огонь на Украине, пока противник не согласится на принятие необратимых для него договоренностей, которые бы устраивали Москву.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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