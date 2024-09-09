Нуланд заявила об отказе Украины от стамбульских соглашений после совета США

«Украина, по сути, была бы ослаблена как военная сила. При этом аналогичных ограничений для России не было. От России не требовалось отступить. От нее не требовалось иметь буферную зону на границе с Украиной. Ей не запрещали держать на границе какое-либо вооружение. Поэтому в украинской делегации и вне ее стали задавать вопросы о том, хороша ли эта сделка. И именно в этот момент она распалась», – рассказала Нуланд.