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Украина отказалась от договоренностей в Стамбуле, заявил Владимир Путин

Это значит, что военная операция продолжится
Глеб Мишутин Алексей Никольский
Украина отказалась от договоренностей в Стамбуле, заявил Владимир Путин / Пресс-служба президента

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции на космодроме «Восточный» 12 апреля впервые оценил ход переговоров с Украиной. Космодром он посещал вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Мы вышли на определенный уровень договоренностей в Стамбуле [29 марта], которые заключались в том, что [международные] гарантии безопасности для Украины – а украинская сторона выговаривает себе очень жесткие гарантии безопасности – не будут распространяться на территорию Крыма, Севастополя и Донбасса, – заявил президент России (цитата по «Интерфаксу»). – Затем, как видели, последовали наши действия по созданию условий для продолжения договоров». Речь идет о отводе войск на киевском и черниговском направлении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных