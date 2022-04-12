Украина отказалась от договоренностей в Стамбуле, заявил Владимир Путин

«Мы вышли на определенный уровень договоренностей в Стамбуле [29 марта], которые заключались в том, что [международные] гарантии безопасности для Украины – а украинская сторона выговаривает себе очень жесткие гарантии безопасности – не будут распространяться на территорию Крыма, Севастополя и Донбасса, – заявил президент России (цитата по «Интерфаксу»). – Затем, как видели, последовали наши действия по созданию условий для продолжения договоров». Речь идет о отводе войск на киевском и черниговском направлении.