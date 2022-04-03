«Ведомостям» стало известно содержание переговоров России и Украины

Обозначенные направления охватывают весь спектр вопросов, который необходим для мирного урегулирования, и без их решения политического соглашения не получится, считает руководитель Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов: «Решение же целиком и полностью будет зависеть от исхода военных действий, которые сейчас концентрируются на определенной территории – так называемый Донбасс плюс». По их итогам можно будет прикидывать, какие из обсуждавшихся на переговорах вариантов применимы, считает эксперт. В пример он приводит территориальный вопрос, по которому не может быть компромисса без военного успеха или поражения.