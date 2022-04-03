«Ведомостям» стало известно содержание переговоров России и Украины

«Ведомостям» стало известно содержание переговоров России и УкраиныОни идут по четырем направлениям – о внеблоковом статусе страны, размере ее армии, устройстве и границах
Переговоры между Россией и Украиной разделили на четыре основных направления, сообщил «Ведомостям» источник, знакомый с некоторыми аспектами этого процесса. О них же слышал собеседник «Ведомостей», близкий к администрации президента.
Первое направление касается внеблокового статуса Украины, и в его рамках обсуждается, должна ли эта страна в дальнейшем сохранять нейтральность или может стать членом НАТО. После переговоров в Стамбуле 29 марта глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский уже говорил, что украинская сторона согласна на нейтральный статус страны. С некоторыми оговорками с этим согласился и его украинский визави Давид Арахамия.
При этом до сих пор нет согласия по вопросу гарантий такого внеблокового статуса между сторонами, говорит этот собеседник «Ведомостей»: украинцы хотят гарантий своей безопасности, которые напоминали бы ст. 5 договора НАТО, т. е. обещали прямую военную помощь в случае угрозы.
Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов считает, что по вопросу о внеблоковом статусе Украины принципиальных разногласий нет. Но, отмечает он, сейчас переговоры идут между Россией и Украиной, а гарантии безопасности должны предоставлять несколько государств, а в каком объеме они готовы их предоставить, пока неизвестно: «Но если такие гарантии [подобные ст. 5 договора НАТО] давать, то их нужно проводить через парламенты стран-гарантов, и не факт, что они будут готовы на это».
То есть существует много нюансов, требующих проработки, резюмирует Кортунов. На прошлой неделе представитель правительства Великобритании заявил, что гарантии Украине возможны, но не такие, как в случае членства страны в НАТО. 3 апреля и украинский президент Владимир Зеленский заявил, что США не предоставили стране «гарантии безопасности».
Вторым направлением переговоров является вопрос демилитаризации, а по сути – ограничений в отношении украинской армии, говорит источник «Ведомостей». Украина настаивает на том, чтобы сохранить текущую численность войск, в то время как, по мнению России, она должна быть меньше в несколько раз и не иметь ряда дальнобойных систем, продолжает он.
По словам Кортунова, позиция России заключается в том, что армия Украины не должна быть больше 50 000 человек. А Украина, по словам эксперта, предлагает взять за образец Финляндию – оценить численность армии этой страны и провести корреляцию с учетом численности ее населения: «А это уже иные цифры». В Финляндии в 2020 г. было 21 500 солдат на 5,5 млн человек (на Украине проживает более 42 млн), следует из данных британского справочника Military Balance.
Политическое устройство Украины также является предметом переговоров, говорит источник «Ведомостей». По этому вопросу есть разногласия, согласен Кортунов, ведь Россия будет настаивать на категорическом устранении праворадикальных политических группировок: «Но именно эти группировки оказывают России наибольшее сопротивление и активны в общественном пространстве на Украине».
Самым сложным, по словам этого источника, является четвертое направление переговоров – о границах Украины. В этом вопросе, говорит собеседник «Ведомостей», нет признаков компромисса.
Публично российская сторона не раз заявляла, что ее позиция состоит в том, что Крым – российский и этот статус обсуждению не подлежит, как и признание независимости республик Донбасса в границах Луганской и Донецкой областей. Одновременно появились признаки того, что в Херсонской области и части Запорожской создаются местные органы власти, в том числе при российской поддержке. Украинская же сторона требует вывода российских войск на линию 23 февраля.
Обозначенные направления охватывают весь спектр вопросов, который необходим для мирного урегулирования, и без их решения политического соглашения не получится, считает руководитель Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов: «Решение же целиком и полностью будет зависеть от исхода военных действий, которые сейчас концентрируются на определенной территории – так называемый Донбасс плюс». По их итогам можно будет прикидывать, какие из обсуждавшихся на переговорах вариантов применимы, считает эксперт. В пример он приводит территориальный вопрос, по которому не может быть компромисса без военного успеха или поражения.
Все направления переговоров взаимосвязаны, говорит близкий к администрации президента источник «Ведомостей»: «То есть договоренности ни по одному из них отдельно практического смысла не имеют, и неудачный исход по одному из направлений испортит результат». Но, вероятно, это небыстрый процесс, ведь «любой из четырех блоков не будет работать без полной смены нынешней власти» на Украине, полагает собеседник «Ведомостей». По словам источника в Госдуме, помочь в эффективном проведении переговоров могут достигнутые успехи при проведении военной спецоперации. Он отметил, что ранее министр иностранных дел Сергей Лавров говорил о прогрессе в переговорах по внеблоковому и безъядерному статусу Украины.
«Мы уже говорили, что не хотим комментировать содержание переговоров», – сказал «Ведомостям» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель МИДа к моменту сдачи номера в печать не ответил на запрос «Ведомостей».