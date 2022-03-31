Россия не заканчивает спецоперацию

Результаты российско-украинских переговоров в Стамбуле прорывными в Кремле не считают, об этом сообщил 30 марта, на следующий день после встречи, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Позитивным является то, что украинская сторона по крайней мере начала конкретно формулировать и класть на бумагу то, что она предлагает. В остальном пока, скажем так, мы не можем констатировать чего-то сильно многообещающего, каких-то прорывов», – продолжил представитель Кремля. Он резюмировал, что в вопросе мирного урегулирования «еще предстоит весьма и весьма длительная работа».