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Россия не заканчивает спецоперацию

Кремль и Минобороны прокомментировали результаты стамбульских переговоров
Екатерина Гробман Алексей Никольский
Российские власти наконец разъяснили, о чем договорились, а о чем не смогли договориться с Украиной / Евгений Разумный / Ведомости

Результаты российско-украинских переговоров в Стамбуле прорывными в Кремле не считают, об этом сообщил 30 марта, на следующий день после встречи, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Позитивным является то, что украинская сторона по крайней мере начала конкретно формулировать и класть на бумагу то, что она предлагает. В остальном пока, скажем так, мы не можем констатировать чего-то сильно многообещающего, каких-то прорывов», – продолжил представитель Кремля. Он резюмировал, что в вопросе мирного урегулирования «еще предстоит весьма и весьма длительная работа».

«А главное, здесь не должно быть каких-то эмоций, – отметил Песков. – Переговорами занимаются профессионалы, нужно им доверять. Позиция российской стороны хорошо известна, она логична, она имеет очень прочную подоснову, и эта позиция не менялась».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных