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Зеленский назвал план Бразилии и Китая по решению конфликта деструктивным

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский назвал план Бразилии и Китая по урегулированию конфликта на Украине деструктивным. Соответствующее заявление он сделал в интервью бразильскому порталу Metropoles.

«Китайско-бразильское предложение – это тоже деструктивно, это политическое заявление», – сказал он, подчеркнув, что предлагал президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве обсудить вопрос урегулирования конфликта вместе.

По словам Зеленского, Китай и Бразилия уже якобы обсудили мирную инициативу с Россией. «Мы же не дураки», – сказал он. Президент Украины считает, что бразильское предложение Киеву о диалоге с Россией тоже является деструктивным.

Власти Китая неоднократно заявляли, что выступают за политическое урегулирование конфликта на Украине и мирные переговоры. Пекин не раз призывал стороны отказаться от действий, направленных на эскалацию. В феврале 2023 г. МИД КНР представил план из 12 пунктов об урегулировании ситуации на Украине, среди которых – уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, а также прекращение огня и боевых действий.

В конце декабря 2023 г. Лула да Силва предложил создать многосторонний международный формат по примеру G20 для урегулирования конфликта на Украине. Он отметил, что Бразилия «готова внести свой вклад». Тогда лидер страны также уточнил, что свою инициативу он обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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