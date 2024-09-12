Зеленский назвал план Бразилии и Китая по решению конфликта деструктивным
Президент Украины Владимир Зеленский назвал план Бразилии и Китая по урегулированию конфликта на Украине деструктивным. Соответствующее заявление он сделал в интервью бразильскому порталу Metropoles.
«Китайско-бразильское предложение – это тоже деструктивно, это политическое заявление», – сказал он, подчеркнув, что предлагал президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве обсудить вопрос урегулирования конфликта вместе.
По словам Зеленского, Китай и Бразилия уже якобы обсудили мирную инициативу с Россией. «Мы же не дураки», – сказал он. Президент Украины считает, что бразильское предложение Киеву о диалоге с Россией тоже является деструктивным.
Власти Китая неоднократно заявляли, что выступают за политическое урегулирование конфликта на Украине и мирные переговоры. Пекин не раз призывал стороны отказаться от действий, направленных на эскалацию. В феврале 2023 г. МИД КНР представил план из 12 пунктов об урегулировании ситуации на Украине, среди которых – уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, а также прекращение огня и боевых действий.
В конце декабря 2023 г. Лула да Силва предложил создать многосторонний международный формат по примеру G20 для урегулирования конфликта на Украине. Он отметил, что Бразилия «готова внести свой вклад». Тогда лидер страны также уточнил, что свою инициативу он обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном.