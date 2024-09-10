Лавров назвал условия для переговоров с участием России по Украине

Теоретически Саудовская Аравия более удобное место для переговоров по Украине, чем Швейцария, говорит научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, так как она не включена в список недружественных государств и формально не присоединилась к санкциям. Сам визит Лаврова в Эр-Рияд говорит о том, что Москва рассчитывает на продолжение конструктивных отношений с этой страной. При этом эксперт обращает внимание на слова министра о том, что самое важное для начала гипотетических переговоров не выбрать место их проведения, а понять, о чем сейчас возможно говорить с Киевом в принципе. Никаких подвижек со стороны Украины в вопросе гибкости к российским предложениям и опасениям не происходит, говорит Кортунов. Затрудняет проведение подобного мероприятия в Эр-Рияде или где-либо еще и то, что в Киеве хотели успеть провести его до момента выборов президента США в ноябре. Наконец, на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди Зеленский сказал, что хотел бы видеть местом проведения саммита страну, которая бы поддержала коммюнике первого «саммита мира», а Саудовская Аравия этого не сделала.