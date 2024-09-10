Лавров назвал условия для переговоров с участием России по Украине

Лавров назвал условия для переговоров с участием России по УкраинеПо его словам, речь должна идти не о территориях, а о «правах людей»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров побывал 9 сентября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, где посетил заседание Стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и провел ряд двусторонних встреч. Среди них, в частности, были непродолжительные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом Аль Саудом, а также с министрами иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром и Бразилии Мауро Виейрой. Они прибыли в Эр-Рияд для участия в аналогичных форматах по линии ССАГПЗ. В эту организацию также входят Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ и Оман. При этом 10 сентября в Каире состоится встреча в формате Лиги арабских государств (ЛАГ), которую впервые за 13 лет посетит представитель Турции, но в планах Лаврова посещение Египта не значится, сообщили «Ведомостям» в МИД России.
На саммите Россия – ССАГПЗ в этот раз председательствовал премьер-министр и министр иностранных дел Катара Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль-Тани. Генсекретарь ССАГПЗ Джасем Мухаммед аль-Будайви в своей речи коснулся темы конфликта на Украине, передает ТАСС. Он заверил, что страны организации поддерживают «посреднические усилия членов регионального объединения» для мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Страны Персидского залива рассчитывают на возобновление переговоров, которые «позволят достичь устойчивого политического решения кризиса и смягчить его гуманитарные последствия».
Лавров, в свою очередь, посетовал, что «Запад не хочет договариваться по-честному по Украине и лишь желает России стратегического поражения». Он объяснил это тем, что там по-прежнему продвигают «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского, которая, по мнению министра, «уже всем оскомину набила, это ультиматум чистой воды». Она включает в себя восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, а также обеспечение продовольственной, энергетической и ядерной безопасности.
Более того, Лавров сказал, что по месту и времени переговоров по Украине можно будет «легко договориться», если удастся согласовать их повестку. Москва не хочет на них обсуждать «призывы прекратить огонь и подумать о территориальных разменах», так как проблема «в правах людей, которые [на Украине] были растоптаны законодательно» (цитата по «РИА Новости»). «Речь не о территориях, мы чужой земли никогда не хотели. Мы просто хотели, чтобы к людям, которые являются неотъемлемой частью русского мира, русской культуры, русского языка, истории, религии, чтобы к ним относились по-человечески, как того требует международное право. <...> Территориальная целостность гарантированно обеспечивается тех государств, чьи правительства представляют весь народ, живущий на соответствующей территории, это решение Генассамблеи ООН», – сказал министр по итогам саммита.
Лавров также добавил, что Москва приветствует позицию председателя КНР Си Цзиньпина о необходимости разрешения «первопричины» украинского кризиса – под ней в Пекине понимают неучет российских интересов при расширении НАТО на восток.
Вместе с тем «РИА Новости» 9 сентября привело слова дипломатического источника в Анкаре о том, что именно Саудовская Аравия – один из вариантов места проведения второго «саммита мира» по Украине (первый прошел без участия России в июне в Швейцарии), но пока это еще не решено окончательно. До того глава МИД Италии Антонио Таяни тоже назвал Саудовскую Аравию возможным местом проведения конференции по Украине. В интервью газете Foglio он сказал, что необходимо внимательно изучить, удастся ли в ближайшие месяцы «организовать то, что может быть поворотным моментом».
Теоретически Саудовская Аравия более удобное место для переговоров по Украине, чем Швейцария, говорит научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, так как она не включена в список недружественных государств и формально не присоединилась к санкциям. Сам визит Лаврова в Эр-Рияд говорит о том, что Москва рассчитывает на продолжение конструктивных отношений с этой страной. При этом эксперт обращает внимание на слова министра о том, что самое важное для начала гипотетических переговоров не выбрать место их проведения, а понять, о чем сейчас возможно говорить с Киевом в принципе. Никаких подвижек со стороны Украины в вопросе гибкости к российским предложениям и опасениям не происходит, говорит Кортунов. Затрудняет проведение подобного мероприятия в Эр-Рияде или где-либо еще и то, что в Киеве хотели успеть провести его до момента выборов президента США в ноябре. Наконец, на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди Зеленский сказал, что хотел бы видеть местом проведения саммита страну, которая бы поддержала коммюнике первого «саммита мира», а Саудовская Аравия этого не сделала.
Относительно слов Лаврова, что речь идет «не о территориях», Кортунов отмечает, что в ходе переговоров в 2022 г. в Стамбуле существовал подход, когда этот вопрос можно было бы отложить на длительную перспективу. Но тогда Россия имела более гибкую позицию, так как еще не включила в свой состав ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Сейчас же условия со стороны России будут более жесткими, несмотря на, вероятно, имеющиеся надежды в Киеве на «размен» территориями с учетом вторжения ВСУ в районы Курской области, заключает Кортунов.
При этом, согласно релизу МИД России, ключевой темой саммита в Эр-Рияде была острая ситуация на Ближнем Востоке, в частности из-за обострения израильско-палестинского конфликта. Лавров заявил, что «количество жертв среди мирного населения сектора Газа уже превысило общее число погибших и раненых в ходе всех предыдущих арабо-израильских войн». При этом все действия международного сообщества, направленные на деэскалацию (принятие резолюций в ООН о прекращении огня, переговоры при посредниках и т. д.), пока не приводят к результату.
Кроме того, Лавров отметил «новый опасный уровень противостояния» между Израилем и Ираном. «Ближний Восток вновь оказался на пороге большой региональной войны. Наша общая ответственность – не допустить этого», – сказал он.
Участники встречи сошлись в поддержке независимости и территориальной целостности Сирии, желании мирно добиваться безопасного международного судоходства рядом с Йеменом и обсудили противостояние в Судане.
Известно, что на двусторонней встрече с Лавровым Аль Сауд получил приглашение на саммит БРИКС в Казани, который состоится с 22 по 24 октября. А бразильский министр подарил российскому визави футболку национальной сборной с автографом нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора, которого Лавров назвал своим «одним из любимых футболистов».