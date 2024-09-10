Канцлер ФРГ Олаф Шольц начал намекать на мирное решение для Украины

Канцлер ФРГ Олаф Шольц начал намекать на мирное решение для УкраиныМиротворца из Германии не получится, считают эксперты
Канцлер Германии Олаф Шольц будто бы работает над мирным планом по урегулированию украинского конфликта, сообщила 9 сентября итальянская газета La Repubblica со ссылкой на свой источник, близкий к правительству и Социал-демократической партии Германии (СДПГ). По ее данным, Шольц прорабатывает план, который позволит усадить Москву за стол переговоров. Среди пунктов вероятного соглашения вполне могут быть территориальные уступки со стороны Украины – план Шольца «не исключает передачу Москве части территорий». Ранее, как пишет немецкий еженедельник Spiegel, канцлер посчитал, что следует предпринимать большие дипломатические усилия по урегулированию украинского конфликта. «Я думаю, что сейчас тот момент, когда необходимо обсудить, как нам выйти из этой военной ситуации и достичь мира более быстрыми темпами, чем это кажется в настоящее время», – цитирует Spiegel слова Шольца.
Как сообщает La Repubblica, внимание Шольца к украинскому вопросу связано с недавним поражением его партии на выборах в федеральных землях Саксония и Тюрингия, где хорошо себя показали оппозиционный Христианско-демократический союз (ХДС) и крайне правая «Альтернатива для Германии». Эти партии набрали более 31,9% и 32,8% соответственно. При этом социал-демократы Шольца получили 6,1% в Тюрингии и 7,3% в Саксонии. Удрученный поражением Шольц тем не менее надеется разыграть «украинскую карту», чтобы улучшить свое положение, пишет La Repubblica.
Кроме того, Шольц выступил за участие России в следующем «мирном саммите» по Украине. «Я согласен с президентом Украины в том, что должна состояться еще одна мирная конференция, на которой Россия также будет присутствовать», – заявил канцлер 8 сентября в Х (бывший Twitter).
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва не отмахивается от плана Шольца, но знает о нем не больше, чем сообщали СМИ. «Мы слышим разные заявления из европейских стран, но мы не видим на этот счет заявлений, собственно, из той страны, которая дирижирует всем этим процессом, дирижирует всем коллективным Западом (т. е. США. – «Ведомости»)», – подчеркнул Песков. В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров 9 сентября заявил, что Запад не желает договариваться о мире на Украине «по-честному», а желает лишь стратегического поражения России.
От участия в «саммите мира» по Украине Россия уже отказалась ранее. Как говорил в июле замминистра иностранных дел Михаил Галузин, Россия воздерживается от участия в мероприятиях, подобных «саммитам мира». «Мы такие ультиматумы не приемлем и в подобных саммитах участвовать не собираемся», – заявил Галузин. По его мнению, на таких встречах будет проталкиваться «формула мира» Зеленского, которая, по заявлению Москвы, равносильна капитуляции России.
«Саммит мира» прошел 15–16 июня в Швейцарии. В нем приняли участие представители 92 стран, Россия приглашена не была. В итоговом коммюнике саммита был закреплен ряд положений «формулы мира» Зеленского, среди которых освобождение пленных, возвращение под контроль Украины Запорожской АЭС и обеспечение продовольственной безопасности.
В июне президент России Владимир Путин предложил свой план, который включал в себя пункты об отводе украинских войск с новых территорий, признание их российскими на международном уровне и снятие антироссийских санкций. Но с нападением ВСУ на Курскую область в августе Путин заявил о бесперспективности переговоров с Киевом.
Высказанная Шольцем инициатива имеет прежде всего внутриполитическое значение, говорит научный сотрудник Центра европейских исследований МГИМО Артем Соколов. Причиной такого поведения канцлера стало поражение его партии, равно как и всей правящей коалиции, в Саксонии и Тюрингии. У правительства большие проблемы с рейтингами и потому ему нужен какой-то заметный успех, отмечает эксперт. При этом сам Шольц, который пытается предстать на внутриполитическом поле миротворцем, не является эффективным переговорщиком.
В отличие от экс-канцлера от ХДС Ангелы Меркель Шольц не имеет контактов с Путиным, у него сложные отношения с Зеленским и неровные – с американским руководством. Ранее германское руководство уже делало ставку на стратегическое поражение России, как итог – проработке возможного переговорного процесса времени и сил не уделялось. Теперь же тенденция постепенно меняется, но эти перемены только на начальном этапе. Поэтому сегодняшняя Германия не способна выступить эффективным переговорщиком, резюмирует Соколов.
От канцлера Шольца не следует ожидать уступок в отношении России – Германия всецело поддерживает территориальную целостность Украины, замечает замдиректора Института Европы РАН Владислав Белов. Учитывая, что Шольц одобряет поставки тяжелых вооружений, в том числе гаубиц и танков, Украине, это свидетельствует о неготовности Берлина к конструктивному диалогу. «Никакого плана у Шольца нет, есть только поддержка Украины», – считает Белов. При этом в дальнейшем ситуация будет только ухудшаться – на парламентских выборах 2025 г., скорее всего, победит ХДС, который занимает «ястребиную» позицию относительно конфликта на Украине, подытоживает эксперт.