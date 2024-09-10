Канцлер ФРГ Олаф Шольц начал намекать на мирное решение для Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц будто бы работает над мирным планом по урегулированию украинского конфликта, сообщила 9 сентября итальянская газета La Repubblica со ссылкой на свой источник, близкий к правительству и Социал-демократической партии Германии (СДПГ). По ее данным, Шольц прорабатывает план, который позволит усадить Москву за стол переговоров. Среди пунктов вероятного соглашения вполне могут быть территориальные уступки со стороны Украины – план Шольца «не исключает передачу Москве части территорий». Ранее, как пишет немецкий еженедельник Spiegel, канцлер посчитал, что следует предпринимать большие дипломатические усилия по урегулированию украинского конфликта. «Я думаю, что сейчас тот момент, когда необходимо обсудить, как нам выйти из этой военной ситуации и достичь мира более быстрыми темпами, чем это кажется в настоящее время», – цитирует Spiegel слова Шольца.