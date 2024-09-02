Крайне правые впервые за многие годы выиграли региональные выборы в Германии

Крайне правые впервые за многие годы выиграли региональные выборы в ГерманииПолучив по трети голосов, АдГ лидирует в Тюрингии и занимает второе место в Саксонии
Правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) лидирует на прошедших 1 сентября выборах в ландтаг (местный парламент) Тюрингии в восточной части страны (бывшая ГДР). Как следует из данных, которые публикует 2 сентября официальный портал федеральной земли, АдГ набирает там 32,8% голосов и 32 места в ландтаге из 88.
Для получения большинства необходимо набрать 45 мест. Ее ближайший оппонент, консервативный Христианско-демократический союз (ХДС) заручился поддержкой 23,6% избирателей и получает 23 места. Новый блок оппозиции, образованный выходцами из Левой партии, популистский Союз Сары Вагенкнехт (BSW) получает 15,8% и 15 мест в ландтаге, при этом сама Левая партия набрала 13,1%. Партии правящей коалиции – социал-демократы и «Зеленые» получают 6,1% и 3,2%, так что «Зеленые» в ландтаг не проходят.
Несколько иная ситуация сложилась в другой восточной земле, где прошли выборы в ту же дату, – Саксонии. Там, согласно данным портала федеральной земли, лидирует ХДС – у него 31,9% симпатий. Его ближайшим конкурентом выступает АдГ с результатом, похожим на тот, что достигнут в Тюрингии, – в 30,6% голосов. BSW набирает 11,8%, а социал-демократы из правящей коалиции – 7,3%. Чуть лучше, чем в Тюрингии, себя показали «Зеленые», за них проголосовали 5,1%.
Как показывают эти результаты, по итогам выборов создать земельные правительства в Тюрингии без АдГ и BSW практически будет невозможно. При этом результаты имеют небольшие расхождения с предвыборными опросами от INSA. И там, и там ультраправые из АдГ лидировали: согласно опросу, в Саксонии на стороне «Альтернативы» было 32% симпатий, в то время как консервативный блок ХДС/ХСС, являющийся главной оппозиционной силой в федеральном масштабе, набирал в Саксонии 30% голосов. BSW заранее предсказывали по 15% голосов, социал-демократам и «Зеленым» – 6% и 5%.
Схожая ситуация наблюдается и в Тюрингии, где также большее количество голосов набирает АдГ – 30% против 21% у ХДС, по 6% и 3% у СДПГ и «Зеленых» соответственно. За BSW в Тюрингии готовы были голосовать 20%. Таким образом, как сообщил в беседе с немецким изданием Bild am Sonntag руководитель института Insa Херман Бинкерт, «практически каждый второй избиратель в обеих федеральных землях хочет сделать свой выбор в пользу АдГ или BSW».
При этом 30% избирателей уверены, что ХДС нужно составить коалицию с АдГ. Количество людей, уверенных в ошибочности данного шага, составляет 50%. Относительно BSW на этот же вопрос положительно ответили больше респондентов – 34% против 34%, не желающих видеть у власти ХДС в союзе с партией Вагенкнехт. В Тюрингии же за сотрудничество ХДС с АдГ высказались 28%, а за коалицию консерваторов с BSW – 40%.
Ультраправая АдГ бойкотируется другими игроками на политическом поле Германии, а ее члены ранее делали резонансные высказывания вроде «невиновности» членов СС в совершении военных преступлений или опасном «репродуктивном поведении» африканцев. Никакая из других политических сил в Германии не намерена входить в коалицию с АдГ.
При этом возможен вариант, что реально в формировании земельного правительства примут участие только три партии – АдГ, ХДС и BSW. Если точка зрения о необходимости бойкота АдГ будет превалировать по итогам выборов, то составлять правительство придется коалиции ХДС и BSW.
Правительство Германии с подозрением относится к деятельности АдГ. Так, например, молодежная организация АдГ Junge Alternative в 2023 г. была признана экстремистской. Также экстремистскими признавались отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. Кроме того, АдГ находится под наблюдением внутренней германской спецслужбы – федерального ведомства по защите конституции. Канцлер ФРГ Олаф Шольц уже высказал беспокойство высокими результатами АдГ в Саксонии и Тюрингии. По его словам, АдГ наносит ущерб Германии – ослабляет экономику, разделяет общество и подрывает репутацию страны.
АдГ лидирует в Тюрингии, но она продолжает оставаться нерукопожатной партией и ни ХДС, ни Вагенкнехт не будут договариваться с ней о коалиции, говорит заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов. При этом «Альтернатива» вполне может составить правительство меньшинства – рейтинги у партии достаточно высоки, несмотря на развернутую против нее кампанию. Правительство меньшинства сделает ландтаги более слабыми, считает эксперт. В долгосрочном же тренде можно говорить о постепенном изменении повестки АдГ и отходе ее праворадикальной части от неонацистских идей. По мнению Белова, уже сейчас идет подготовка к созданию по итогам следующих парламентских выборов в 2025 г. «большой коалиции» из числа ХДС и СДПГ, что будет «совершенно неудачным вариантом» для Германии: политика в такой коалиции слишком уж будет зависеть от компромиссов, достичь которых будет сложно, как и в правящей коалиции.
Ни одна из партий пока так и не дала добро на работу с АдГ, говорит научный сотрудник Центра европейских исследований МГИМО Артем Соколов. Единственное, что могло бы изменить такой расклад, – сверхвысокие показатели поддержки «Альтернативы» населением, которое сделало бы попросту неудобным игнорирование партии. Более вероятным является, по мнению эксперта, сотрудничество партии Вагенкнехт и ХДС.
При этом в BSW условием совместной работы выдвигают требования по украинскому вопросу, – партия выступает против поддержки Киева вооружениями и считает, что Германия должна принимать больше дипломатических усилий для урегулирования конфликта. В ХДС пока на такое не готовы идти, но германские консерваторы могут сделать вид, что готовы эту тему обсуждать. Кроме того, не исключен вариант, что по договоренности BSW и ХДС на должность руководителя земли будет назначен беспартийный кандидат, который бы выступил как компромиссная фигура и позволил бы двум партиям договариваться между собой. Также, как замечает эксперт, успехи АдГ на востоке страны раздражают западных немцев, так что прошедшие выборы могут еще сильнее расколоть страну по теме противоречий между западными и восточными немцами.
На территории бывшей ГДР, то есть в восточных землях, проживает не такая большая доля населения Германии, так что на западе чисто количественно сторонников у АдГ больше, говорит Соколов. Ключ ее успеха – в умелом манипулировании тоской по временам ГДР и активная методика политической работы. По словам эксперта, АдГ уверенно пользуется популярностью среди молодежи за счет использования соцсетей и современных средств коммуникации. Политики АдГ, как поясняет эксперт, – очень активные люди, которые не боятся общаться с избирателями, что выгодно отличает их на фоне других партий, работающих по старинке. Кроме того, на популярность АдГ влияет и их статус как гонимых антагонистов правительству, недовольство которым порождает еще больше симпатий в отношении «Альтернативы», добавляет Соколов.
При этом тезис о том, что впервые с 1930-1940-х гг., то есть со времен Адольфа Гитлера, к власти пришла крайне правая партия, представляет собой манипулятивное сравнение с целью еще больше демонизировать АдГ со стороны партий политического мейнстрима, заключает эксперт.