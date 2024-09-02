Крайне правые впервые за многие годы выиграли региональные выборы в Германии

АдГ лидирует в Тюрингии, но она продолжает оставаться нерукопожатной партией и ни ХДС, ни Вагенкнехт не будут договариваться с ней о коалиции, говорит заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов. При этом «Альтернатива» вполне может составить правительство меньшинства – рейтинги у партии достаточно высоки, несмотря на развернутую против нее кампанию. Правительство меньшинства сделает ландтаги более слабыми, считает эксперт. В долгосрочном же тренде можно говорить о постепенном изменении повестки АдГ и отходе ее праворадикальной части от неонацистских идей. По мнению Белова, уже сейчас идет подготовка к созданию по итогам следующих парламентских выборов в 2025 г. «большой коалиции» из числа ХДС и СДПГ, что будет «совершенно неудачным вариантом» для Германии: политика в такой коалиции слишком уж будет зависеть от компромиссов, достичь которых будет сложно, как и в правящей коалиции.