СМИ прогнозируют «политическое землетрясение» на выборах в Восточной Германии
Корреспонденты мировых СМИ забронировали номера в отелях земель Тюрингии и Саксонии на востоке ФРГ, чтобы из первых рук освещать выборы, пишет Berliner Zeitung. В центре внимания находится крайне правая «Альтернатива для Германии» (АдГ), которую настроены поддержать избиратели.
Земли Тюрингия и Саксония – обе на бывшем «коммунистическом востоке» – выберут новые региональные правительства 31 августа. По данным Bloomberg, около половины электората отдадут свои голоса за антиправительственные партии – АдГ или новую партию, соучредителем которой в январе стала бывший депутат левой партии Сара Вагенкнехт. Политические взгляды Вагенкнехт пересекаются с АдГ, включая улучшение отношений с Россией, отмечает издание.
Правящая коалиция канцлера Олафа Шольца, скорее всего, окажется в самом большом проигрыше, поскольку опросы показывают совокупную поддержку трех партий ниже 15%.
«Традиционные умеренные партии не могут воодушевить избирателей», – отмечает The Guardian на фоне клише о «бывшем коммунистическом востоке страны».
Газета Washington Post сообщала, что победа АдГ на земельных выборах может стать «психологическим прорывом, который ознаменует новую серьезную трещину в послевоенной стене Германии против крайне правых».
Популярность правящей коалиции Германии упала до минимальных 30%. Новую порцию критики канцлер Олаф Шольц получил из-за участия в обмене заключенными с Россией.