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СМИ прогнозируют «политическое землетрясение» на выборах в Восточной Германии

Ведомости

Корреспонденты мировых СМИ забронировали номера в отелях земель Тюрингии и Саксонии на востоке ФРГ, чтобы из первых рук освещать выборы, пишет Berliner Zeitung. В центре внимания находится крайне правая «Альтернатива для Германии» (АдГ), которую настроены поддержать избиратели.

Земли Тюрингия и Саксония – обе на бывшем «коммунистическом востоке» – выберут новые региональные правительства 31 августа. По данным Bloomberg, около половины электората отдадут свои голоса за антиправительственные партии – АдГ или новую партию, соучредителем которой в январе стала бывший депутат левой партии Сара Вагенкнехт. Политические взгляды Вагенкнехт пересекаются с АдГ, включая улучшение отношений с Россией, отмечает издание.

Правящая коалиция канцлера Олафа Шольца, скорее всего, окажется в самом большом проигрыше, поскольку опросы показывают совокупную поддержку трех партий ниже 15%.

«Традиционные умеренные партии не могут воодушевить избирателей», – отмечает The Guardian на фоне клише о «бывшем коммунистическом востоке страны».

Газета Washington Post сообщала, что победа АдГ на земельных выборах может стать «психологическим прорывом, который ознаменует новую серьезную трещину в послевоенной стене Германии против крайне правых».

Популярность правящей коалиции Германии упала до минимальных 30%. Новую порцию критики канцлер Олаф Шольц получил из-за участия в обмене заключенными с Россией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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