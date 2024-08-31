СМИ прогнозируют «политическое землетрясение» на выборах в Восточной Германии

Земли Тюрингия и Саксония – обе на бывшем «коммунистическом востоке» – выберут новые региональные правительства 31 августа. По данным Bloomberg, около половины электората отдадут свои голоса за антиправительственные партии – АдГ или новую партию, соучредителем которой в январе стала бывший депутат левой партии Сара Вагенкнехт. Политические взгляды Вагенкнехт пересекаются с АдГ, включая улучшение отношений с Россией, отмечает издание.