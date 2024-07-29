Вот уже несколько лет германо-российские отношения сводятся исключительно к их совместно организованному демонтажу. В диалектике удара и контрудара разрушается все, что создавалось в течение долгого времени. Движущей силой этого развития является правительство Германии, которое, закончив один обмен ударами, обязательно начинает новый, так что спираль эскалации продолжает виться дальше.