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Мы не должны петь под американскую дудку!

Есть немцы, которые не хотят иметь ничего общего со своим федеральным правительством
Ганс-Томас Тилльшнайдер , член регионального парламента в Германии

Вот уже несколько лет германо-российские отношения сводятся исключительно к их совместно организованному демонтажу. В диалектике удара и контрудара разрушается все, что создавалось в течение долгого времени. Движущей силой этого развития является правительство Германии, которое, закончив один обмен ударами, обязательно начинает новый, так что спираль эскалации продолжает виться дальше.

К сожалению, эта тенденция затрагивает не только правительства, но теперь уже и обычных людей. Среди немцев распространяются антироссийские настроения, а у россиян в последнее время стало наблюдаться появление антинемецкой реакции. Традиционное русско-немецкое дружелюбие все чаще уступает место антинемецким рефлексам.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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