Мы не должны петь под американскую дудку!Есть немцы, которые не хотят иметь ничего общего со своим федеральным правительством
Вот уже несколько лет германо-российские отношения сводятся исключительно к их совместно организованному демонтажу. В диалектике удара и контрудара разрушается все, что создавалось в течение долгого времени. Движущей силой этого развития является правительство Германии, которое, закончив один обмен ударами, обязательно начинает новый, так что спираль эскалации продолжает виться дальше.
К сожалению, эта тенденция затрагивает не только правительства, но теперь уже и обычных людей. Среди немцев распространяются антироссийские настроения, а у россиян в последнее время стало наблюдаться появление антинемецкой реакции. Традиционное русско-немецкое дружелюбие все чаще уступает место антинемецким рефлексам.
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