Популярность правящей коалиции Германии упала до минимальных 30%

При этом для «Зеленых» зафиксированные сейчас результаты – худшие за все время с 2018 г. В то же время основная оппозиционная сила страны в лице консервативного блока ХДС/ХСС набирает больше, чем все три правящие партии вместе взятые, – 31%. Крайне правая «Альтернатива для Германии» (АдГ) – 18%, больше, чем каждая правящая партия в отдельности. Наконец, недавно созданный левый Союз Сары Вагенкнехт (BSW), который выступает против антироссийских санкций и военной поддержки Украины, заручился на данный момент поддержкой 9% избирателей. Близкая по идеологии, но нашедшая с Вагенкнехт разногласия по вопросам миграции и климата партия «Левые» набирает всего 3%, что сегодня не позволило бы ей пройти в бундестаг (необходимый порог составляет 5%).