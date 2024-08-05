Популярность правящей коалиции Германии упала до минимальных 30%Новую порцию критики канцлер Олаф Шольц получил из-за участия в обмене заключенными с Россией
Рейтинг коалиционного правительства Германии упал до исторического минимума с момента его прихода к власти в 2021 г. Об этом свидетельствуют свежие данные опросов от Insa. Согласно им, уровень поддержки трех правящих партий достиг всего лишь 30%: 15% – у Социал-демократической партии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца, и 10 и 5% – у «Зеленых» и либералов из Свободной демократической партии (СвДП) соответственно. Общий показатель на 22% меньше, нежели он был на успешных для них федеральных выборах 2021 г.
При этом для «Зеленых» зафиксированные сейчас результаты – худшие за все время с 2018 г. В то же время основная оппозиционная сила страны в лице консервативного блока ХДС/ХСС набирает больше, чем все три правящие партии вместе взятые, – 31%. Крайне правая «Альтернатива для Германии» (АдГ) – 18%, больше, чем каждая правящая партия в отдельности. Наконец, недавно созданный левый Союз Сары Вагенкнехт (BSW), который выступает против антироссийских санкций и военной поддержки Украины, заручился на данный момент поддержкой 9% избирателей. Близкая по идеологии, но нашедшая с Вагенкнехт разногласия по вопросам миграции и климата партия «Левые» набирает всего 3%, что сегодня не позволило бы ей пройти в бундестаг (необходимый порог составляет 5%).
Несмотря на низкие показатели СДПГ (которые остаются на планке в 15% уже более месяца), Шольц уже говорил, что планирует баллотироваться на второй срок канцлера с надеждой, что на выборах 28 сентября 2025 г. социал-демократам удастся снова одержать победу. «СДПГ, вопреки всем прогнозам, победила на последних выборах в бундестаг. И мы также выиграем следующие федеральные выборы», – заявил он в интервью Saarbrucker Zeitung. При этом на июньских выборах в Европарламент СДПГ набрала всего лишь 14%, что стало для партии худшим в истории результатом.
Регулярно подвергаются критике и действия самого канцлера. Последним поводом для этого стало согласие на обмен с Россией с участием осужденного в Германии на пожизненный срок Вадима Красикова. Он служил в спецназе ФСБ «Альфа» и в 2019 г. ликвидировал в Берлине полевого командира чеченских сепаратистов Зелимхана Хангошвили. При этом, по словам самого Шольца, освобождение Красикова никем не было воспринято легко. «Это трудное решение было принято совместно с заинтересованными ведомствами и коалицией после тщательных консультаций и размышлений», – подчеркнул Шольц, выступая с заявлением по поводу обмена заключенными.
Созвучно ему выступила и министр иностранных дел Германии, представляющая партию «Зеленые», Анналена Бербок. Как подчеркнула она 3 августа, обмен Красикова был «очень деликатной дилеммой». При этом представитель группы ХДС/ХСС по правам человека в бундестаге Михаэль Бранд заявил, что обмен заключенными «для такого человека, как [президент России Владимир] Путин, конечно, приведет к тому, что он продолжит свою стратегию заказных убийств за рубежом».
При этом, как ранее писала газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), генпрокуратура Германии якобы была разочарована решением обменять Красикова. Она считала, что россиянина должен помиловать президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, но соответствующее распоряжение получила от министра юстиции Марко Бушмана. В прокуратуре дело Красикова рассматривали как политическое, так как суд при вынесении приговора счел его выполнением «государственного приказа».
В нынешнем состоянии немецкое правительство напоминает собой басню Ивана Крылова «Лебедь, Рак и Щука», говорит научный сотрудник Центра европейских исследований МГИМО Артем Соколов. Хорошим примером этого можно считать как раз обмен заключенных, помешать которому пытались «Зеленые». Эта партия, продолжает эксперт, руководствуется в своей политике ценностями, а не реальными интересами Германии, и потому там долго не могли принять действия, противоречащие их пониманию гуманизма. Неудивительно, что с такой разницей мнений в коалиции практически любое действие канцлера Шольца вызывает сопротивление. Другим примером служат прения вокруг федерального бюджета, где либералы из СвДП как сторонники строгой финансовой дисциплины имеют разногласия с социал-демократами и «Зелеными», которые стремятся отстоять реформы в социальной сфере, говорит Соколов.
Критика Шольца в первую очередь связана с экономическими вопросами, говорит старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин. В частности, речь идет про деиндустриализацию и отток инвестиций, а фактически экономика в Германии сейчас находится в стадии рецессии. Кроме того, канцлера критикуют как за, по сути, вассальную зависимость от США, так и за риск полноценного втягивания Германии в конфликт против России. При этом говорить о возможном переизбрании Шольца на второй срок не приходится, уверен Камкин, так как на выборах победит, скорее всего, консервативный блок ХДС/ХСС.