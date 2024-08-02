Как встретили в США и Германии обменянных из России граждан

Самолет с тремя освобожденными американцами приземлился в Мэриленде 1 августа около 23:40 по местному времени (около 6:40 мск 2 августа). На авиабазе их встретили президент США Джо Байден, вице-президент Камала Харрис и родные. Уилан, Гершкович и Курмашева пожали руку Байдену, а затем обняли своих близких. Позже их должны доставить в армейский медицинский центр Брук в Сан-Антонио, чтобы они прошли медицинское обследование.