Как встретили в США и Германии обменянных из России граждан

Как встретили в США и Германии обменянных из России гражданБайден отметил, что обмен заключенными потребовал от ряда стран трудных шагов
Помилованные в рамках обмена России и стран Запада добрались до Германии и США. Самолет с гражданами РФ и ФРГ приземлился в аэропорту Кельн/Бонн в 23:37 мск 1 августа. А рано утром 2 августа трое освобожденных американцев – морпех Пол Уилан, репортер The Wall Street Journal (WSJ) Эван Гершкович и журналистка Алсу Курмашева – прилетели на авиабазу Эндрюс в Мэриленде. «Ведомости» собрали главные события, которые произошли за ночь.
Встреча освобожденных в Германии
Прибывших в Германию в аэропорту встретил канцлер Олаф Шольц. На пресс-конференции он заявил, что решение об освобождении осужденного в ФРГ за убийство гражданина РФ Вадима Красикова далось немецким властям непросто. Он пояснил, что для Берлина было важно выполнить обязательство защищать немецких граждан, а также сохранить солидарность с США.
Кроме того, в течение нескольких месяцев правительство ФРГ работало в тесной координации с США, чтобы прийти к решению по заключенным в России, добавил Шольц. После обмена канцлер ФРГ и президент США Джо Байден провели телефонный разговор. По словам Шольца, американский лидер поблагодарил его за сотрудничество.
Среди встречающих в аэропорту Кельна были общественные деятели, проживающие за рубежом, в том числе экс-глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России иноагентом, а также экстремистской организацией и запрещен) Леонид Волков (признан иноагентом), Мария Певчих (признана иноагентом), Иван Жданов (признан иноагентом). Также приехал журналист Bellingcat (признана СМИ-иноагентом и нежелательной организацией в России) Христо Грозев (также признан иноагентом).
Освобожденный бывший муниципальный депутат Илья Яшин (признан в РФ иноагентом) опубликовал в своем Telegram-канале фотографию с Вадимом Останиным, еще одним освобожденным заключенным из РФ, и встречающими. Он поблагодарил сторонников за поддержку и пообещал «скоро все рассказать».
Встреча помилованных американцев в США
Самолет с тремя освобожденными американцами приземлился в Мэриленде 1 августа около 23:40 по местному времени (около 6:40 мск 2 августа). На авиабазе их встретили президент США Джо Байден, вице-президент Камала Харрис и родные. Уилан, Гершкович и Курмашева пожали руку Байдену, а затем обняли своих близких. Позже их должны доставить в армейский медицинский центр Брук в Сан-Антонио, чтобы они прошли медицинское обследование.
«Я был абсолютно уверен, что мы сможем это сделать. Я не шутил, когда говорил, что альянсы меняют ситуацию к лучшему. Они (другие страны. – “Ведомости”) активизировались и воспользовались шансом для нас, и это имело большое значение», – сказал президент США (цитата по CNN).
Байден отметил, что особенно трудно решение об обмене далось Германии и Словении.
1 августа Байден сообщил, что в рамках обмена были освобождены трое граждан США и один обладатель американской грин-карты. При этом общественный деятель Владимир Кара-Мурза (признан иноагентом) на борту, доставившем американцев в США, не присутствовал. Белый дом опубликовал в X видео разговора Кара-Мурзы с семьей, в котором также участвовал Байден. По телефону общественный деятель признался, что ему трудно поверить в происходящее.