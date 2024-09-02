Володин: результаты выборов в Германии показали нежелание немцев терять страну
На региональных выборах в Германии немцы показали, что не хотят потерять свою страну. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя итоги голосования в Тюрингии и Саксонии в своем Telegram-канале.
Канцлер Олаф Шольц втянул ФРГ в конфликт на Украине, отметил он, сегодня Берлин является главным поставщиком вооружения ВСУ в Европе. Помощь Киеву продолжается на фоне стагнации экономики и неэффективной миграционной политики властей Германии, обратил внимание Володин.
«Учитывая результаты голосования в Саксонии и Тюрингии, сложно представить, как он и его правительство могут руководить Германией еще год. Итоги выборов показали: граждане ФРГ не хотят потерять свою страну», – написал спикер Госдумы.
Володин отметил, что для Шольца развитие ФРГ и ее граждане не являются приоритетом. Экономика страны переживает кризис, а потеря дешевых российских энергоресурсов обернулась неконкурентностью немецких предприятий.
На выборах в Тюрингии и Саксонии Социал-демократическая партия Германии Шольца заняла пятое и четвертое место, набрав 6,1% и 7,3% соответственно. Порог для прохождения в парламент составляет 5%. В Тюрингии уверенную победу одержала правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), набрав 32,8% голосов. В Саксонии эта партия заняла вторую строчку с 30,6% голосов, уступив Христианско-демократическому союзу (ХДС), который набрал 31,9%.
В 2024 г. спецслужбы ФРГ признали три отделения партии АдГ правоэкстремистскими – в федеральных землях Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия. На июньских выборах в Европарламент партия набрала 15,9%, заняв второе место после консервативного блока ХДС/ХСС, получившего 30,2%. Отмечалось, что АдГ получила большинство голосов практически на всей территории бывшей ГДР.