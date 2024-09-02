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Володин: результаты выборов в Германии показали нежелание немцев терять страну

Ведомости

На региональных выборах в Германии немцы показали, что не хотят потерять свою страну. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя итоги голосования в Тюрингии и Саксонии в своем Telegram-канале. 

Канцлер Олаф Шольц втянул ФРГ в конфликт на Украине, отметил он, сегодня Берлин является главным поставщиком вооружения ВСУ в Европе. Помощь Киеву продолжается на фоне стагнации экономики и неэффективной миграционной политики властей Германии, обратил внимание Володин.

«Учитывая результаты голосования в Саксонии и Тюрингии, сложно представить, как он и его правительство могут руководить Германией еще год. Итоги выборов показали: граждане ФРГ не хотят потерять свою страну», – написал спикер Госдумы.

Володин отметил, что для Шольца развитие ФРГ и ее граждане не являются приоритетом. Экономика страны переживает кризис, а потеря дешевых российских энергоресурсов обернулась неконкурентностью немецких предприятий.

На выборах в Тюрингии и Саксонии Социал-демократическая партия Германии Шольца заняла пятое и четвертое место, набрав 6,1% и 7,3% соответственно. Порог для прохождения в парламент составляет 5%. В Тюрингии уверенную победу одержала правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), набрав 32,8% голосов. В Саксонии эта партия заняла вторую строчку с 30,6% голосов, уступив Христианско-демократическому союзу (ХДС), который набрал 31,9%.

В 2024 г. спецслужбы ФРГ признали три отделения партии АдГ правоэкстремистскими – в федеральных землях Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия. На июньских выборах в Европарламент партия набрала 15,9%, заняв второе место после консервативного блока ХДС/ХСС, получившего 30,2%. Отмечалось, что АдГ получила большинство голосов практически на всей территории бывшей ГДР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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