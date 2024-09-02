Володин: результаты выборов в Германии показали нежелание немцев терять страну

На выборах в Тюрингии и Саксонии Социал-демократическая партия Германии Шольца заняла пятое и четвертое место, набрав 6,1% и 7,3% соответственно. Порог для прохождения в парламент составляет 5%. В Тюрингии уверенную победу одержала правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), набрав 32,8% голосов. В Саксонии эта партия заняла вторую строчку с 30,6% голосов, уступив Христианско-демократическому союзу (ХДС), который набрал 31,9%.