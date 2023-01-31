Бразилия предложила создать новую G20 для переговоров по Украине

Бразилия предложила создать новую G20 для переговоров по УкраинеИмиджевый шаг президента да Силву не приблизит окончание конфликта, считают эксперты
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил создать многосторонний международный формат по примеру G20 для урегулирования конфликта на Украине. Он заявил об этом по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем. «Нужна группа стран, которая сядет за стол с Украиной и Россией, чтобы попытаться прийти к миру», – сказал да Силва. Он отметил, что Бразилия «готова внести свой вклад». «Единственное, что я знаю, это то, что если я могу помочь, я это сделаю. Если мне нужно поговорить с [президентом Украины Владимиром] Зеленским, с [президентом России Владимиром] Путиным, я это сделаю», — приводит слова да Силвы G1. Он видит другими участниками переговоров также КНР, Индию и Индонезию.
В дальнейшем такой многосторонний формат мог бы стать своеобразным аналогом G20. «Не знаю, будет ли это "двадцатка", "десятка" или "пятнашка", но миру нужен мир», – отметил да Силва (цитата по ТАСС). Бразильский лидер уточнил, что свою инициативу он обсудил с Шольцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
В феврале да Силва отправится в США, где намерен поговорить о новом формате урегулирования с президентом Джо Байденом, а на март запланирована поездка в Китай, где политик собирается обсудить идею с председателем КНР Си Цзиньпином. «Пора Китаю взяться за это дело и помочь с поиском мира между Россией и Украиной», – заявил он. Существующие переговорные инициативы исчерпали себя, считает да Силва, посредникам «нечего предложить» сторонам конфликта. Также он заявил, что Бразилия не заинтересована в поставке по просьбе Германии боеприпасов для зенитных самоходных установок Gepard немецкого производства. Ранее такое же решение было принято в отношении снарядов для танков Leopard 1. Да Силва не хочет, чтобы они использовались в зоне конфликта, пишет G1.
У бразильского лидера есть «набор мотиваций» для участия в российско-украинском урегулировании, некоторые из них – альтруистические, некоторые – очень прагматические, отмечает директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По его словам, да Силву беспокоит конфликт, который имеет глобальные последствия, в том числе и для Латинской Америки: общая стратегическая нестабильность, волатильность цен на рынках, угроза глобального конфликта, который может непосредственно затронуть Бразилию и соседние государства.
Сложившаяся патовая ситуация [на Украине] дает шанс таким странам, как Бразилия, Индия, другим странам БРИКС, странам «глобального Юга» повысить свой статус в мировой политике, если они смогут добиться урегулирования отношений России и Запада, считает эксперт. «У да Силвы есть вкус к крупным международным проектам. В свое время он занимался довольно много и многосторонне иранской ядерной сделкой. Он мыслит глобально, не только рамками Латинской Америки», – сообщил Кортунов «Ведомостям».
Да Силва считает, что международное сообщество должно использовать все возможности, чтобы остановить конфликт на Украине, это его принципиальная позиция, говорит директор Института Латинской Америки РАН Владимир Давыдов. «Слишком много действующих лиц на мировой арене, в том числе в западном мире, которые заинтересованы не в том, чтобы остановить военные действия, а в том, чтобы истощить одну из сторон — Россию. Имею в виду позицию США. Пока они будут на это рассчитывать, трудно будет найти международный консенсус для решения этого вопроса», – заявил он «Ведомостям».
В период своего первого президентства [в 2000-е гг.] да Силва был одним из авторитетных политиков в мире, ему пророчили роль Генерального секретаря ООН, и Бразилия играла очень большую роль в международных процессах, указывает заместитель директора Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь. С началом его третьего срока страна снова активно принимает участие в международных процессах – Бразилия вернулась в Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC), где сейчас много левоцентристских лидеров, близких да Силве по духу, обсуждается создание единой валюты (sur) с Аргентиной. Поэтому неудивительно, что президент пытается, используя такой повод, как создание некой переговорной группы, усилить свои позиции, считает эксперт.
Для лидеров типа да Силвы это еще и своего рода первый вход в гораздо более крупную стратегию по перестройке мирового порядка, продолжает Кортунов. Достижение урегулирования конфликта должно потянуть за собой целую цепочку изменений – в составе и функционале Совета Безопасности ООН, в международных базовых понятиях публичного права, в деятельности международных финансовых многосторонних организаций, предполагает он. «Через урегулирование российско-украинского конфликта можно выйти на ту перестройку мирового порядка, о которой много говорили, но пока что реально она не очень состоялась с момента завершения холодной войны. Для Бразилии как растущего государства, как государства, претендующего на более высокий статус в мировой политике, эти вопросы миропорядка важны», – сказал Кортунов.
Эксперт считает существенным, что да Силва выдвинул эту инициативу по итогам переговоров с Шольцем. «В ходе переговоров стало ясно, что Запад договориться с Россией не может, переговоры с Шольцем убедили бразильского лидера, что, к сожалению, договоренность [по Украине] будет достигаться долго», – считает он. Положение бразильского лидера уникально, так как он может общаться со всеми сторонами конфликта, не будучи ангажированным, что он еще раз продемонстрировал отказом поставлять вооружение по просьбе Германии, отмечает Кортунов. Будучи влиятельным и уважаемым политиком, да Силва может привнести что-то новое в усилия по посредничеству, которые пока результатов не дали, полагает он.
За время конфликта свое посредничество уже предлагали ОАЭ, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Макрон, но не каждый может сыграть эту роль, уверен Кортунов. «Эрдоган, гиперактивный политик со своим видением, может предлагать себя, но Турция – член НАТО, и Эрдоган всегда занимал проукраинские позиции. Он может выступить в качестве фасилитатора – пригласить людей в Стамбул, накрыть стол, произнести речь, а вот в качестве посредника он не равноудален – он поставляет дроны Украине, педалировал тему Крыма с 2014 г.», – напомнил он. Это относится к любому другому союзнику США, который мог бы выступить в качестве посредника, включая Макрона.
Переговорная инициатива да Силвы – скорее информация для размышления в руководстве противоборствующих сторон, без их согласия трудно рассчитывать на реализуемость этого предложения, уверен Давыдов.
Переговоры возможны, если Путин с Байденом сядут за один стол, остальные могут быть участниками, сказала «Ведомостям» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. «Пригласят ли их – это уже другое дело. <…> С этого будет толк. Мы же говорим не только про то, что все сядут поговорить, мы говорим про результат. Если не приедут США, Украина, то можно собираться в любом формате, но сигнал должен идти с нашей стороны и со стороны США», – заявила она.
То, что страны Латинской Америки предлагают себя в качестве посредников, – это сигналы мировому сообществу, что они «за Россию», считает Журова, и их голос «должен быть услышан». «Это больше воздействие на Байдена, чтобы такие переговоры состоялись», – полагает она.
Чтобы посредничество в многостороннем международном формате было эффективным, необходима некая критическая масса лидеров и стран, стоящих за этой идеей, говорит Кортунов, и это должны быть государства, которые могут говорить с обеими сторонами в конфликте достаточно авторитетно. Это могут быть страны БРИКС, страны Персидского залива – Саудовская Аравия, Катар, перечисляет он. Посредников не должно быть слишком много, иначе будет трудно координировать работу по урегулированию, считает эксперт. Но учитывая, что стороны не готовы к началу переговоров в настоящий момент, вопрос этот больше относится к будущему, чем к настоящему, заключает Давыдов.