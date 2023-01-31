Бразилия предложила создать новую G20 для переговоров по Украине

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил создать многосторонний международный формат по примеру G20 для урегулирования конфликта на Украине. Он заявил об этом по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем. «Нужна группа стран, которая сядет за стол с Украиной и Россией, чтобы попытаться прийти к миру», – сказал да Силва. Он отметил, что Бразилия «готова внести свой вклад». «Единственное, что я знаю, это то, что если я могу помочь, я это сделаю. Если мне нужно поговорить с [президентом Украины Владимиром] Зеленским, с [президентом России Владимиром] Путиным, я это сделаю», — приводит слова да Силвы G1. Он видит другими участниками переговоров также КНР, Индию и Индонезию.