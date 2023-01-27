СМИ узнали об отказе Бразилии передавать Германии снаряды для танков Leopard 1

Запрос Берлина на боеприпасы для старой модели означает, что Германия, вероятно, хочет предложить поставлять Украине и их, отмечает газета. На вооружении у Бразилии есть 261 такая бронемашина, еще 500 – у Греции и 397 – у Турции. На складах немецкого концерна Rheinmetall есть 88 таких танков.