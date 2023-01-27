СМИ узнали об отказе Бразилии передавать Германии снаряды для танков Leopard 1
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказался передавать Германии запрошенную той партию боеприпасов для танков Leopard 1, пишет газета Folha de S.Paulo.
По информации издания, запрос правительства ФРГ рассматривался на совещании де Силвы с руководством минобороны страны. Бразильский президент аргументировал свой отказ желанием «не провоцировать» Россию. Крупнейшее южноамериканское государство осудило начатую Москвой спецоперацию на Украине, однако отказывается присоединяться к санкциям против РФ, напоминает издание.
25 января канцлер ФРГ объявил о поставке Киеву 14 танков Leopard 2. Берлин также разрешит союзникам отправлять на Украину свои Leopard 2. Как подчеркивает издание, танки предшествующего поколения Leopard 1 используют пушку калибра 105 мм, в то время как анонсированные Киеву Leopard 2 – 120 мм.
Запрос Берлина на боеприпасы для старой модели означает, что Германия, вероятно, хочет предложить поставлять Украине и их, отмечает газета. На вооружении у Бразилии есть 261 такая бронемашина, еще 500 – у Греции и 397 – у Турции. На складах немецкого концерна Rheinmetall есть 88 таких танков.
25 января в США сообщили о передаче 31 танка M1 Abrams. Президент Джо Байден уточнил, что объем нового пакета военной помощи составит $400 млн.
На фоне сообщений о передаче Киеву танков в Кремле указали на усиление прямой вовлеченности западных стран в конфликт на Украине. До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что передача вооружения кардинально ситуацию не изменит, однако «добавит проблем» для Украины.