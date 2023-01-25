Левоцентристская администрация Бразилии возвращается к региональной интеграции

Бразилия после победы на выборах левоцентристского президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы вернулась в Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) и может выдвинуть инициативы в области латиноамериканской интеграции вплоть до создания единой валюты. Это стало ясно после саммита лидеров CELAC, прошедшего 24 января в столице Аргентины Буэнос-Айресе. В отличие от Организации американских государств (ОАГ) CELAC не включает США и Канаду, но ее членом является Куба, фактически изгнанная из ОАГ в 1962 г. При предыдущем, правом президенте Жаире Болсонару Бразилия в 2020 г. покинула организацию и присоединилась к Форуму прогресса Южной Америки (Prosur), основанному в марте 2019 г. в Чили правыми правительствами стран Латинской Америки.