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Левоцентристская администрация Бразилии возвращается к региональной интеграции

Обсуждаются более тесные экономические связи с Аргентиной
Илья Лакстыгал Глеб Мишутин
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва (на фото слева) и президент Аргентины Альберто Фернандес / Manuel Cortina / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Бразилия после победы на выборах левоцентристского президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы вернулась в Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) и может выдвинуть инициативы в области латиноамериканской интеграции вплоть до создания единой валюты. Это стало ясно после саммита лидеров CELAC, прошедшего 24 января в столице Аргентины Буэнос-Айресе. В отличие от Организации американских государств (ОАГ) CELAC не включает США и Канаду, но ее членом является Куба, фактически изгнанная из ОАГ в 1962 г. При предыдущем, правом президенте Жаире Болсонару Бразилия в 2020 г. покинула организацию и присоединилась к Форуму прогресса Южной Америки (Prosur), основанному в марте 2019 г. в Чили правыми правительствами стран Латинской Америки.

«Бразилия возвращается на международную арену и будет работать над укреплением Mercosur (общий рынок стран Южной Америки, экономическое и политическое соглашение между Аргентиной, Бразилией, Уругваем, Парагваем и Венесуэлой. – «Ведомости»), – заявил Лула. – Сами по себе мы слабы».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных