СМИ: Байден усомнился в решении Зеленского начать наступление в Курской области

27 сентября The Times писало, что Зеленский встретился в Белом доме с Байденом и вице-президентом Камалой Харрис, чтобы лично попросить об отмене ограничений на поставку британских ракет Storm Shadow или американских ATACMS. Объявлений о том, что Вашингтон изменил свою позицию по этому вопросу, не последовало. Издание также напомнило, что менее чем за сутки до этой встречи президент России Владимир Путин объявил о предстоящем изменении ядерной доктрины РФ.