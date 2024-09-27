СМИ: Байден усомнился в решении Зеленского начать наступление в Курской области
Президент США Джо Байден и его ближайшие помощники с сомнением отнеслись к «плану победы» президента Украины Владимира Зеленского, пишет Politico со ссылкой на источники.
По данным газеты, решение украинского президента начать наступление в Курской области ставится под сомнение в «частном порядке», так как это отвлекло вооруженные силы Украины от линии фронта в Донецке. В США беспокоятся о долгосрочной перспективе конфликта, отмечает издание.
Авторы материала также обращают внимание на то, что США и Великобритания до сих пор не пошли навстречу Зеленскому в его просьбе разрешить Украине наносить удары вглубь России.
26 сентября украинский лидер представил Байдену свой «план победы». ABC News со ссылкой на источник писал, что в документ входят пункты об объемах военной помощи Украине, а также определенные дипломатические и политические шаги. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщал, что представленный Зеленским «набор инициатив» будет более тщательно изучен в следующие недели.
27 сентября The Times писало, что Зеленский встретился в Белом доме с Байденом и вице-президентом Камалой Харрис, чтобы лично попросить об отмене ограничений на поставку британских ракет Storm Shadow или американских ATACMS. Объявлений о том, что Вашингтон изменил свою позицию по этому вопросу, не последовало. Издание также напомнило, что менее чем за сутки до этой встречи президент России Владимир Путин объявил о предстоящем изменении ядерной доктрины РФ.
В этот же день The New York Times (NYT) со ссылкой на американского чиновника писала, что разведка США считает считает возможное снятие ограничений на удары по России потенциальным риском «с высокими ставками». Отмечалось, что Россия может применить мощные ответные меры против США и их союзников в случае снятия запрета.