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The Times: Зеленский покидает Вашингтон без сделки по ракетным обстрелам России

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский вернется на Украину из Вашингтона, не получив разрешения на использование западных ракет дальнего радиуса действия для нанесения ударов вглубь России. Об этом пишет The Times.

Зеленский встретился в Белом доме с президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис, чтобы лично попросить об отмене ограничений на поставку британских ракет Storm Shadow или американских ATACMS. Однако об изменении позиции Вашингтона не было объявлено. The Times также напоминает, что менее чем за 24 часа до их встречи президент РФ Владимир Путин объявил о грядущем изменении ядерной доктрины РФ.

«Мы будем продолжать поддерживать вас на каждом шагу», – заявил Байден после встречи с Зеленским в Овальном кабинете.

Перед встречей Байден пообещал увеличить поддержку Киева со стороны США, включая почти $8 млрд в виде военной помощи и новых боеприпасов. Новый пакет помощи включает в себя первые поставки США Киеву высокоточных управляемых ракет Joint Standoff Weapon (JSOW) с дальностью действия около 70 миль. Издание отмечает, что они облегчили бы Украине нанесение ударов по ВС РФ расстоянии, так как предназначены для запуска с боевых самолетов F-16. Хотя JSOW усилят ударные возможности Украины, они не позволят ей уничтожить российские военные базы вдали от границы.

Линдси Грэм, сенатор-республиканец, сказал, что Зеленский попросил «зеленый свет» для нанесения дальних ударов, чтобы «усадить Путина за стол переговоров» и укрепить позиции Украины перед мирными переговорами. «Если мы не сделаем этот фундаментальный выбор на этой неделе, я думаю, что исход для Украины будет плачевным», – сказал Грэм.

Украинский лидер разозлил республиканцев во время своего визита в США, когда назвал Джей Ди Вэнса, помощника Трампа, «слишком радикальным» за то, что тот предложил Киеву уступить территорию России. Он также поставил под сомнение заявление Трампа о том, что он может немедленно прекратить войну. Ожидалось, что Зеленский уедет в Киев без встречи с Трампом. Однако после переговоров Зеленского в Белом доме бывший президент неожиданно заявил, что встретится с ним 27 сентября.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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