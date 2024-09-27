The Times: Зеленский покидает Вашингтон без сделки по ракетным обстрелам России

Украинский лидер разозлил республиканцев во время своего визита в США, когда назвал Джей Ди Вэнса, помощника Трампа, «слишком радикальным» за то, что тот предложил Киеву уступить территорию России. Он также поставил под сомнение заявление Трампа о том, что он может немедленно прекратить войну. Ожидалось, что Зеленский уедет в Киев без встречи с Трампом. Однако после переговоров Зеленского в Белом доме бывший президент неожиданно заявил, что встретится с ним 27 сентября.