Трамп анонсировал встречу с Зеленским 27 сентября в Trump Tower

19 сентября Трамп допустил, что может встретиться с президентом Украины. Но после поездки Зеленского на оружейный завод в Скрэнтоне – родном городе действующего президента США Джо Байдена – и интервью украинского лидера The New York Post с критикой Трампа и кандидата в вице-президенты Джеймса Дэвида Вэнса ситуация изменилась. Трамп назвал Зеленского лучшим торгашом в истории, обратив внимание, что украинский лидер каждый раз «уезжает из США с $60 млрд».