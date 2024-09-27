Трамп анонсировал встречу с Зеленским 27 сентября в Trump Tower
Кандидат в президенты США Дональд Трамп сообщил, что встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским 27 сентября в Нью-Йорке, передает AFP.
«Президент Зеленский попросил о встрече со мной, и я встречусь с ним завтра утром около 9:45 (16:45 мск) в Trump Tower [небоскреб "Башня Трампа"]», – сказал экс-президент США.
До этого Трамп опубликовал на своей странице в Truth Social письмо от Зеленского, в котором украинский лидер просит о личной встрече. Зеленский отметил, что хочет услышать идеи Трампа по поводу урегулирования конфликта на Украине «из первых уст».
По данным журнала Time, команды Зеленского и Трампа обсуждали возможность встречи в поместье Трампа в Мар-а-Лаго. Но украинская сторона отвергла эту возможность, поскольку это могло быть расценено как поддержку кампании кандидата-республиканца.
19 сентября Трамп допустил, что может встретиться с президентом Украины. Но после поездки Зеленского на оружейный завод в Скрэнтоне – родном городе действующего президента США Джо Байдена – и интервью украинского лидера The New York Post с критикой Трампа и кандидата в вице-президенты Джеймса Дэвида Вэнса ситуация изменилась. Трамп назвал Зеленского лучшим торгашом в истории, обратив внимание, что украинский лидер каждый раз «уезжает из США с $60 млрд».
Associated Press со ссылкой на представителя предвыборного штаба кандидата-республиканца сообщило, что он не намерен встречаться с Зеленским. По словам источников Time, Трамп обиделся, что Зеленский посетил Пенсильванию, которая считается колеблющимся штатом на выборах.