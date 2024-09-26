Time: встреча Зеленского с Трампом сорвалась из-за визита в родной город Байдена
Кандидат в президенты США Дональд Трамп мог отменить встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за того, что украинский лидер начал визит в Соединенные Штаты с родного города действующего президента США Джо Байдена. Об этом сообщает журнал Time со ссылкой на двух чиновников, близких к Зеленскому.
Команды Зеленского и Трампа обсуждали идею встречи в поместье Трампа в Мар-а-Лаго. Но украинская сторона отвергла эту возможность, поскольку это может быть расценено как одобрение кампании кандидата-республиканца.
Вместо этого украинцы попросили провести встречу с Трампом на более нейтральной территории, например, на съемочной площадке одной из американских телекомпаний для совместного интервью. Этот вариант все еще обсуждался, когда Зеленский приземлился в США, по словам одного из украинских чиновников. Но первое публичное мероприятие в рамках поездки, вероятно, изменило тон этих обсуждений: Зеленский посетил оружейный завод в Скрэнтоне, штат Пенсильвания – городе, где родился и вырос президент США Джо Байден. Осматривая предприятие вместе с демократическим губернатором штата Джошем Шапиро, Зеленский выразил благодарность всем американским рабочим, которые помогают производить оружие для Украины.
Оптика этого визита расстроила Трампа и его союзников, и переговоры о возможной встрече с Зеленским сорвались.
«Похоже, он обиделся», – сказал один из украинских чиновников о Трампе. По его словам, проблема, вероятно, заключалась в выборе места встречи: родной город действующего президента США в штате, где идет острая борьба за голоса избирателей.
На следующий день после поездки Зеленского в Скрэнтон Трамп провел митинг в Пенсильвании, где назвал украинского лидера «величайшим в мире торговцем» за то, что он сумел убедить США отправить помощь Украине. Трамп также заявил собравшимся в Пенсильвании, что Зеленский хочет, чтобы демократы победили в ноябре: «Он так сильно хочет, чтобы они выиграли эти выборы».
На митинге в Джорджии Трамп использовал аналогичную линию в отношении Зеленского. «Каждый раз, когда он приезжает в Соединенные Штаты, он уезжает со $100 млрд», – сказал он, добавив, что конфликт затянется, если он не станет президентом.
Подобные высказывания вызвали беспокойство среди наблюдателей на Украине, в том числе и в команде Зеленского. Тем не менее, они не видят иного выхода, кроме как продолжать пытаться обратиться к кандидату-республиканцу и заручиться его поддержкой, пишет Time.
25 сентября группа республиканцев в палате представителей США потребовала расследовать мотивы визита Зеленского в Соединенные Штаты. В их обращении говорится, что Зеленский посетил Скрэнтон, чтобы осмотреть завод боеприпасов ScrantonArmy Ammunition Plant, который производит военное оборудование для Украины. Украинского президента сопровождали исключительно демократы. Эти действия вызвали у наблюдателей серьезные опасения, что визит мог быть политически мотивированным и потенциально нарушающим американские законы, в частности, Закон Хэтча, который запрещает федеральным служащим заниматься политической деятельностью во время исполнения служебных обязанностей или использовать государственные ресурсы для такой деятельности.