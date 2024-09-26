Time: встреча Зеленского с Трампом сорвалась из-за визита в родной город Байдена

Вместо этого украинцы попросили провести встречу с Трампом на более нейтральной территории, например, на съемочной площадке одной из американских телекомпаний для совместного интервью. Этот вариант все еще обсуждался, когда Зеленский приземлился в США, по словам одного из украинских чиновников. Но первое публичное мероприятие в рамках поездки, вероятно, изменило тон этих обсуждений: Зеленский посетил оружейный завод в Скрэнтоне, штат Пенсильвания – городе, где родился и вырос президент США Джо Байден. Осматривая предприятие вместе с демократическим губернатором штата Джошем Шапиро, Зеленский выразил благодарность всем американским рабочим, которые помогают производить оружие для Украины.